Dos hombres son capturados tras balacera que dejó a un policía herido y un perro muerto en Panamá Oeste

De acuerdo con el reporte preliminar, agentes policiales realizaban un patrullaje a pie por calle Los Pinos, en dirección hacia el sector de Loma de Juan, cuando detectaron la actitud sospechosa de varios individuos en un área con poca visibilidad.

Veracruz, Panamá Oeste/Un agente de la Policía Nacional resultó herido tras un ataque armado registrado cerca de la medianoche del viernes en el corregimiento de Veracruz. Por este hecho, dos hombres fueron aprehendidos por las autoridades.

De acuerdo con el reporte preliminar, agentes policiales realizaban un patrullaje a pie por calle Los Pinos, en dirección hacia el sector de Loma de Juan, cuando detectaron la actitud sospechosa de varios individuos en un área con poca visibilidad. Al darles la voz de alto, los sospechosos intentaron huir e ingresar a una residencia, momento en el que se produjeron detonaciones contra los agentes.

Según las primeras investigaciones, uno de los proyectiles impactó contra un objeto fijo y posteriormente alcanzó a uno de los uniformados, provocándole una herida por roce de bala en el lado izquierdo del rostro.

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El agente fue trasladado de inmediato al Hospital Hogar de la Esperanza, donde recibió atención médica. Las autoridades informaron que se encuentra fuera de peligro y en condición estable.

Tras el incidente, la Policía Nacional desplegó operativos en el área, logrando la captura de dos hombres mayores de edad presuntamente vinculados al ataque.

Pero el policía no fue el único que salió herido en el violento encuentro, sino también una mascota, que desafortunadamente murió.

La balacera también provocó daños materiales en un vehículo.

"Nos sentimos muy asustados, no podemos salir por las constantes balaceras, necesitamos que este sector cambie y que nuevamente llegue la paz. Hoy fue un animal, fue mi vehículo, mañana puede ser un adulto que camine o un niño", expresó una de las residentes, mientras que otra de las vecinas dijo que viven bajo un constante miedo y temen por su vida.

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la Sección de Homicidios del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar la participación de otros posibles involucrados. Las autoridades mantienen operativos y recorridos de seguridad en la zona como parte de las acciones para ubicar al resto de los sospechosos relacionados con el hecho.

Con información de Yiniva Caballero