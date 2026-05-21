Crisis en la Unachi: docentes y administrativos denuncian cerco económico y temen retrasos salariales

Los administrativos advirtieron que continuarán realizando protestas pacíficas mientras no se brinden soluciones concretas a la crisis financiera que enfrenta la universidad.

Chiriquí/Un grupo de funcionarios administrativos y docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) salió este miércoles a las afueras del campus universitario para protestar por la situación económica que atraviesa la institución y expresar su preocupación ante lo que califican como un “cerco económico” impuesto por las autoridades.

Durante la manifestación, los trabajadores señalaron que la incertidumbre sobre la asignación de fondos mantiene en zozobra tanto al personal administrativo como docente, especialmente ante la cercanía de la próxima quincena.

Los manifestantes pidieron que se garantice la entrega de los recursos necesarios para el funcionamiento de la universidad y aseguraron que la crisis financiera está afectando la estabilidad de una de las principales casas de estudios superiores de la provincia de Chiriquí.

Uno de los representantes administrativos expresó que el personal exige explicaciones claras sobre la situación actual de la universidad y cuestionó la falta de respuestas concretas.

“Hoy con todo respeto hemos salido a levantar nuestra voz de protesta porque estamos con mucha inquietud, estamos muy preocupados por lo que está viviendo la Unachi. Esperamos que esta crisis culmine a la brevedad posible”, manifestó durante la protesta.

El funcionario también advirtió sobre la preocupación existente entre los trabajadores debido a la proximidad del próximo pago salarial.

“Estamos a pocos días de la siguiente quincena y esa zozobra no la debe tener el personal de la institución ni ningún funcionario público a nivel nacional”, añadió.

Los participantes aseguraron que respaldan las investigaciones que puedan desarrollarse dentro de la universidad, pero insistieron en que estas no deben traducirse en afectaciones económicas para la institución ni para sus trabajadores.

Finalmente, advirtieron que continuarán realizando protestas pacíficas mientras no se brinden soluciones concretas a la crisis financiera que enfrenta la universidad.

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