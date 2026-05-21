Mulino no viajará a Toronto a los juegos de Panamá; Gobierno colocará pantallas gigantes para ver el Mundial

El presidente José Raúl Mulino informó en su conferencia semanal que el Gobierno instalará pantallas en siete provincias para que la afición viva el debut de Panamá ante Ghana, mientras él se suma a la celebración desde Panamá.

Arraiján, Panamá Oeste/El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que no viajará a Toronto para presenciar el partido inaugural de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El mandatario Mulino explicó que, al igual que la inmensa mayoría de los panameños, prefiere quedarse en el país para acompañar a la "Marea Roja" desde territorio nacional y participar junto al pueblo en las actividades de apoyo a la selección.

Como alternativa para que la afición disfrute del encuentro, Mulino anunció que el Gobierno Nacional proporcionará pantallas gigantes de televisión en distintos puntos del país.

Entre los lugares confirmados se encuentran el Parque Omar en Panamá, Atlapa, Tocumen, Panamá Oeste, Chitré, Santiago, Colón y David, espacios donde los fanáticos podrán disfrutar de los partidos del equipo panameño. El debut de Panamá ante Ghana será el próximo miércoles 17 de junio en el Estadio BMO Field de Toronto, Canadá.

El presidente Mulino destacó que su decisión responde al deseo de compartir con el pueblo panameño la emoción del Mundial de Fútbol, en lugar de asistir de forma protocolaria al juego inaugural.

"Me prefiero quedar disfrutando los Juegos con el pueblo panameño aquí en Panamá", afirmó Mulino, quien aseguró que brindará su apoyo total a la selección desde el territorio nacional.