Mulino se refiere a disputa con Costa Rica: ‘Por lo pronto no hay venta de energía’; defiende restricciones comerciales

Durante su conferencia semanal, Mulino aseguró que las restricciones responden a la necesidad de proteger al sector productivo nacional y recordó que empresas panameñas también enfrentaron limitaciones para exportar hacia Costa Rica durante más de una década.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, respondió este jueves a las declaraciones de su homóloga costarricense, Laura Fernández, quien denunció un supuesto bloqueo comercial de larga data que impide el ingreso de algunos productos costarricenses al mercado panameño.

Durante su habitual conferencia semanal, Mulino aseguró que las restricciones responden a la necesidad de proteger al sector productivo nacional y recordó que empresas panameñas también enfrentaron limitaciones para exportar hacia Costa Rica durante más de una década.

El mandatario panameño también señaló que fue “el principal sorprendido” por el tono utilizado por la presidenta costarricense en sus recientes declaraciones. El jefe de Estado recordó además que, tras un fallo de la Organización Mundial del Comercio emitido el año pasado, Panamá presentó una apelación para defender sus intereses comerciales. Según explicó, el entonces presidente costarricense, Rodrigo Chaves, le solicitó que desistiera de esa medida.

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Mulino reiteró que Panamá continuará el proceso de apelación mientras mantiene abierta la posibilidad de negociación entre ambas naciones. El mandatario también defendió que las relaciones internacionales deben manejarse “con discreción, moderación y respeto”, especialmente entre países vecinos y aliados históricos como Panamá y Costa Rica.

En medio de la controversia, Mulino reveló además que Panamá evalúa con cautela una solicitud costarricense para ampliar el acceso a energía panameña. El presidente indicó que instruyó al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, comunicar a las autoridades ticas que, “por lo pronto”, no habrá venta de energía hacia Costa Rica.

El conflicto comercial entre ambos países gira principalmente en torno a restricciones sanitarias y fitosanitarias aplicadas por Panamá a determinados productos costarricenses, tema que ha generado tensiones diplomáticas y reclamos ante organismos internacionales.