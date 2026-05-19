Defensora del Pueblo pide resolver falta de televisores en cárceles ante llegada del Mundial

Dijo que la privación de libertad no elimina otros derechos fundamentales de las personas recluidas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La defensora del Pueblo de Panamá, Ángela Russo, aseguró que las personas privadas de libertad también tienen derecho a disfrutar de eventos deportivos como el Mundial de Fútbol, luego de recibir quejas de internos durante recorridos realizados en centros penitenciarios del país.

Russo explicó que recientemente visitó las cárceles de La Joya y La Joyita, donde conversó directamente con privados de libertad sobre diversas inquietudes relacionadas con sus condiciones dentro de los penales.

Entre los reclamos, destacó la falta de acceso a televisores, situación que, según comentó, mantiene preocupados a varios reclusos ante la cercanía del próximo Mundial de Fútbol.

“No tienen las televisiones disponibles. ¿Cuál es el motivo? No lo sé. Sin embargo, están aprehensivos porque va a venir el Mundial y no lo van a poder ver”, expresó la defensora del pueblo.

Durante una entrevista, Russo fue cuestionada sobre si el acceso a transmisiones deportivas puede considerarse un derecho humano, tomando en cuenta que algunos privados de libertad cumplen condenas por delitos graves.

Ante esto, respondió que la privación de libertad no elimina otros derechos fundamentales de las personas recluidas.

“Por supuesto. En mi opinión, y debe ser la opinión de todas y cada una de las personas que integran nuestra sociedad, que el hecho de estar privado de libertad no me priva a mí de los demás derechos”, sostuvo.

Las declaraciones de la defensora se dieron durante una actividad del Ministerio de Desarrollo Social.

Con información de Jessica Román