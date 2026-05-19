Docentes de la Unachi exigen explicaciones por problemas con deducciones salariales

Los docentes aseguraron que bancos y financieras ya han comenzado a contactarlos por los atrasos, lo que agrava aún más la situación.

David, Chiriquí/La crisis financiera y administrativa dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) continúa generando tensión entre docentes y personal administrativo, quienes este martes realizaron una jornada de protesta para exigir respuestas sobre supuestos descuentos aplicados a préstamos bancarios que no habrían sido transferidos a las entidades correspondientes.

Según denunciaron los manifestantes, los descuentos sí aparecen reflejados en sus salarios, pero los pagos no estarían llegando a bancos ni financieras, lo que ha provocado llamadas de cobro, morosidad y afectaciones directas a sus historiales crediticios.

Un grupo de docentes exigió una explicación clara ante lo que consideran una situación que está afectando gravemente su estabilidad económica.

La docente Lourdes Carrasco señaló que la problemática no solo afecta préstamos personales, sino también compromisos sensibles como hipotecas y pensiones alimenticias.

“Estamos sin el pago actualizado de los compromisos financieros, llámese préstamo, hipotecas. Y lo peor son las pensiones alimenticias… la ley es muy estricta y esto tendrá consecuencias”, expresó Carrasco, quien además pidió la convocatoria de un Consejo General abierto para que se brinden explicaciones a la comunidad universitaria.

Por su parte, el docente Erick Miranda afirmó que la situación es insostenible y exigió transparencia en el manejo de los descuentos salariales.

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“Si sale culpable, que la juzguen. Si es inocente, saldrá inocente. Pero no podemos estar pagando préstamos que no están siendo abonados”, manifestó.

En la misma línea, la docente Edith Rivera advirtió que varios trabajadores ya han sido reportados como morosos por las entidades financieras, pese a que los descuentos se realizan directamente en planilla.

“Nos descuentan de nuestros salarios los pagos a los bancos y, sin embargo, no se hacen los depósitos”, señaló.

Los docentes aseguraron que bancos y financieras ya han comenzado a contactarlos por los atrasos, lo que agrava aún más la situación.

En un comunicado institucional, la universidad explicó que la situación responde a la falta de desembolso del Gobierno Central correspondiente al mes de mayo, lo que habría impedido completar los pagos a entidades financieras y otros compromisos.

El documento detalla que la institución procesó oportunamente la planilla y las deducciones vinculadas a salarios, seguro social, préstamos, hipotecas, Siacap [Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos de Panamá], pensiones alimenticias y embargos. Sin embargo, la transferencia de la Cuenta Única del Tesoro solo habría cubierto el salario neto de los colaboradores, dejando pendientes los fondos para los pagos externos.

La situación mantiene un clima de incertidumbre dentro de la comunidad universitaria, mientras los afectados exigen una solución urgente para evitar mayores repercusiones financieras y legales.

Con información de Demetrio Ábrego