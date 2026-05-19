Sismo de magnitud 6,1 de sacudida costa sur de Perú

En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Al año, solo en Perú, se registran al menos un centenar de sismos perceptibles para la población.

Un sismo de magnitud 6,1 se registró este martes en la costa sur de Perú, en la región de Ica, sin que por el momento se registren víctimas ni daños, según las autoridades peruanas.

El movimiento sísmico, que se sintió con intensidad moderada en Lima, ocurrió a las 12H57 locales (17H57 GMT) a una profundidad de 81 kilómetros y su epicentro se localizó a 41 km al sur de la ciudad de Ica, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP).

"Sentí fuerte el temblor, salí con mi esposa a la calle", dijo a la radio RPP un poblador de Ica, la capital de la región con 453.000 habitantes.

Según informes de la prensa local, varias personas salieron de edificios, centros comerciales y viviendas.

Perú, que tiene una población de 34 millones, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática.

En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Al año, solo en Perú, se registran al menos un centenar de sismos perceptibles para la población.