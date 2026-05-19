Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del primer sorteo en la región 1

El segundo sorteo regional se realizará el próximo 21 de mayo y abarcará la Región 2, integrada por Panamá Oeste, Colón y Darién, en el centro comercial Westland Mall.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el primer sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.

La actividad marcó el inicio de una nueva modalidad de sorteos regionalizados, diseñada para ampliar las oportunidades de participación y aumentar las probabilidades de ganar entre los ciudadanos.

Durante esta primera jornada, correspondiente a la provincia de Panamá, se entregaron 25 premios que totalizaron B/.110 mil. En el sorteo participaron cerca de 225,677 sobres, equivalentes a más de 1 millón 128 mil facturas registradas en la Región 1.

El evento se desarrolló en Los Andes Mall y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.

La subsecretaria general del MEF, Ana Amado, destacó la respuesta positiva de la ciudadanía hacia esta iniciativa.

“La gente sigue apoyando la iniciativa y lo principal es que, como institución, podamos combatir la evasión del ITBMS. Sin embargo, no deja de ser importante para nuestros ciudadanos que fortalezcamos entre todos esa cultura tributaria”, expresó.

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El MEF adelantó que el segundo sorteo regional se realizará el próximo 21 de mayo y abarcará la Región 2, integrada por Panamá Oeste, Colón y Darién, en el centro comercial Westland Mall.

Posteriormente, el 26 de mayo se desarrollará el sorteo de la Región 3, conformada por Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, en Federal Mall. Mientras que la Región 4, integrada por Herrera, Los Santos y Coclé, tendrá su jornada el 28 de mayo en el centro comercial Paseo Central.

La Lotería Fiscal forma parte de las estrategias implementadas por el MEF para promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias y reforzar la recaudación fiscal mediante la participación ciudadana.

Ganadores de B/. 1,000.00

María Gutiérrez

Rubén Ardines

Luis Cárdenas

Yarissa Soto

Horacio Martínez

María Sarsanedas

Marta Rivera

Kevin Anderson

Amy Holder

Aura Batista

Ganadores de B/. 5,000.00

María Chung

Luzmila García

José Flores

Ambar Agrioganic

Kerube Cabezas

Daniela Moris

Graciela Lauz

Karina Tolato

Carla Solorzano

Ailín Castrellón

Ganadores de B/. 10,000.00