Migración deporta y expulsa a 35 ciudadanos nicaragüenses por violaciones a la normativa migratoria

Algunos de estos ciudadanos mantenían antecedentes criminales en los Estados Unidos, así como registros relacionados con posesión de drogas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional de Migración (SNM) realizó la deportación y expulsión de 35 ciudadanos de nacionalidad nicaragüense, como parte de las acciones permanentes dirigidas a reforzar la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias vigentes en la República de Panamá.

Del total de extranjeros procesados, 10 corresponden al sexo femenino y 25 al masculino. Asimismo, seis ciudadanos fueron expulsados del territorio nacional, entre ellos cuatro que habían sido deportados previamente y reingresaron al país de manera irregular, evadiendo los controles migratorios establecidos.

Algunos de estos ciudadanos mantenían antecedentes criminales en los Estados Unidos, así como registros relacionados con posesión de drogas. De igual forma, fueron considerados una amenaza para la seguridad colectiva, la salubridad y el orden público.

El Servicio Nacional de Migración reitera que estas acciones forman parte de los operativos y coordinaciones interinstitucionales que se desarrollan de manera continua para combatir la migración irregular y preservar la tranquilidad ciudadana, en estricto apego a la legislación panameña.

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