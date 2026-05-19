Aduanas retiene mercancía presuntamente irregular: fresas, camisetas fútbol y cigarrillos entre los hallazgos

Toda la mercancía retenida fue puesta a disposición del Departamento de Instrucción Sumarial.

Chiriquí/Un operativo de fiscalización realizado por inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas dejó como resultado la retención de mercancías de presunta procedencia irregular en distintas empresas de transporte de encomiendas del país.

Durante las diligencias, las autoridades ubicaron 85 canastas de fresas que, según las primeras investigaciones, podrían provenir de Costa Rica sin cumplir con los controles correspondientes de ingreso al territorio nacional.

En el mismo operativo también fueron retenidos 86 suéteres de marcas reconocidas y 50 camisetas alusivas al Mundial de Fútbol que utilizaría la selección nacional. Aduanas presume que estos artículos podrían estar infringiendo normas relacionadas con la propiedad intelectual, debido a que no cumplen con los estándares de calidad y confección exigidos por las marcas originales.

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Por otra parte, inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera realizaron un trabajo de inteligencia en áreas cercanas a la ciudad de David, donde detectaron más de 14 mil cigarrillos y 21 sobres de envoltorios para tabaco que presuntamente ingresaron al país de manera ilegal.

Toda la mercancía retenida fue puesta a disposición del Departamento de Instrucción Sumarial, entidad encargada de continuar con las investigaciones y determinar las posibles sanciones correspondientes.