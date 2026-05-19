Mundial 2026| Selección de RD Congo podrá entrar a Estados Unidos pese a epidemia de ébola

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Estados Unidos/Estados Unidos autorizará la entrada de la selección de fútbol de la República Democrática del Congo (RDC) para la disputa del Mundial, haciendo una excepción en las restricciones impuestas por la epidemia de ébola, indicó el martes un funcionario estadounidense.

La escuadra africana, que regresa al torneo tras más de medio siglo ausente, está encuadrada junto a Colombia en el Grupo K, que incluye también a Portugal y Uzbekistán.

"Esperamos que el equipo de la RDC pueda asistir al Mundial", dijo este martes un alto funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

La declaración se produjo un día después de que autoridades estadounidenses anunciaran controles reforzados en los aeropuertos para los viajeros procedentes de las zonas afectadas por el brote, que se estima que ha provocado más de 130 muertos.

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Estados Unidos también restringió la entrada de personas sin ciudadanía de su país que hayan estado en la RD del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días anteriores al viaje.

El funcionario estadounidense señaló que la selección de la RD del Congo, la única de esos tres países clasificada para el Mundial, se encontraba entrenando en Europa, por lo que podría quedar excluida de la restricción.

En caso de que integrantes del equipo hubieran estado en su país durante los 21 días anteriores al viaje serán sometidos a un estricto control como los que se requieren para los ciudadanos estadounidenses que regresan, no a una prohibición total.

"Estamos trabajando para incluirlos en el mismo protocolo de pruebas en aislamiento que se aplica a los ciudadanos estadounidenses que regresan y a los residentes permanentes", dijo el funcionario.

La fuente señaló que esta exención no se aplicaría a los aficionados de la RD del Congo que quisieran viajar para animar a su selección.

El equipo africano, que no compite en el torneo desde 1974, cuando participó con el nombre de Zaire, tiene programado su debut el 17 de junio frente a Portugal en Houston y posteriormente se medirá a Colombia el 23 de junio en Guadalajara y el 27 de junio a Uzbekistán en Atlanta.

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