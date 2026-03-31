Mundial 2026 Repechaje Intercontinental| RD Congo deja a Jamaica fuera del baile

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México/Luego de vencer 1-0 a Jamaica en la repesca intercontinental, República Democrática del Congo se convirtió este martes en la penúltima selección clasificada al Mundial de Norteamérica 2026, donde integra desde ahora el Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Con un gol de Axel Tuanzebe al minuto 100', los congoleños aseguraron en el Estadio Guadalajara de México su segunda participación en una Copa del Mundo, tras su única presencia en Alemania 1974, donde participaron con el nombre de Zaire.

RD Congo debutará el 17 de junio ante Portugal en el Estadio NGR de Houston, Estados Unidos.

Liderada por nombres que brillan en el fútbol europeo como Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Chancel Mbemba (Lille), Cédric Bakambu (Real Betis) y Yoane Wissa (Newcastle), la selección africana se impuso al desgaste del tiempo extra, tras el empate a cero en los 90 minutos, y se vio más entera para hacer la diferencia en el remate del partido.

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Miles de aficionados en el Estadio Akron de Zapopan vieron un primer tiempo chato, de mucha especulación y juego cortado por parte de ambos equipos. Solo pasada la primera hora de juego, jamaiquinos y congoleños se espabilaron y abrieron el partido.

El que empezó a empujar primero fue RD Congo, con remates de Bakambu y Meschack Elia que obligaron a ensuciarse al arquero jamaiquino.

Luego, comandados por sus figuras Leon Bailey (Aston Villa) y Kasey Palmer (Lutton), los caribeños se fueron arriba y lograron una posesión superior al 65%, que combinaron con desbordes peligrosos pero siempre sin precisión.

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- Hasta el árbitro sintió el rigor -

En el cierre del tiempo reglamentario, RD Congo aprovechó el descanso que ambos equipos pedían a gritos y se volcó con sus últimos restos ante una Jamaica en modo resistencia, pero que lucía físicamente fundida.

La exigencia sobre el terreno fue tal que, a cinco minutos del final del tiempo extra, el árbitro central, el argentino Facundo Tello, tuvo que ser sustituido por una aparente dolencia muscular.

Los remates encadenados por Theo Bongonda, Mbemba y Edo Kayembe, fueron la antesala del histórico gol congoleño, que llegó tras un tiro de esquina que dejó sembrados a los defensas jamaiquinos en medio de la irrupción del zaguero Tuanzebe, que anotó con la cintura para sellar el triunfo congoleño.

El gol, el más importante para RD Congo en más de medio siglo, hizo estallar la casa de las Chivas del Guadalajara, que apoyó en mayor medida a la nueva invitada al Mundial, la décima selección africana en este nuevo torneo orbital de 48 equipos.