Mundial 2026 | Suecia y Turquía clasificaron dejaron por fuera a Polonia y Kosovo

Estocolmo, Suecia/Ausentes en la cita de Catar 2022, Suecia y Turquía sellaron este martes su regreso al Mundial 2026 tras imponerse a Polonia (3-2) y Kosovo (1-0) respectivamente en el repechaje europeo.

Gracias a un gol de su delantero estrella Viktor Gyökeres en el minuto 87, Suecia se cobró la revancha ante Polonia, que le había privado del Mundial 2022.

Turquía, por su parte, derrotó a Kosovo con un gol del delantero del Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu (53') y regresa a un Mundial luego de 24 años de ausencia.

Su última participación data de 2002 en Corea del Sur y Japón, donde dio la sorpresa y fue tercera.

Los turcos estarán en la llave D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Suecia se medirá con Japón, Países Bajos y Túnez en el F.

Otros resultados:

Ecuador empata 1-1 con Países Bajos en fogueo premundialista

Ecuador igualó el martes 1-1 con Países Bajos en Eindhoven y alargó su racha invicta en un amistoso preparatorio para el Mundial de Norteamérica 2026.

Los ecuatorianos quedaron desconcertados en el minuto 3', cuando Willian "La Muralla" Pacho erró al despejar y llevó el balón hasta su propia puerta, marcando el 1-0 en el Philips Stadion, hogar del PSV Eindhoven.

El goleador histórico ecuatoriano, Enner Valencia, se reencontró con el gol para salvar la paridad. Desde el punto penal igualó el marcador en el 24' con un tiro bajo y esquinado que no alcanzó el arquero Mark Flekken, quien había leído bien la trayectoria de la pelota.

Con este duelo, el país andino lleva en total 17 partidos invicto. La potente defensa es el sello del equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, que en contraste sufre por una delantera debilitada que, con frecuencia, echa en falta el tino de antaño de Valencia.

Inglaterra cae 1-0 ante Japón en un amistoso disputado en Wembley

Inglaterra, privada de muchos titulares habituales, cayó 1-0 ante Japón en su último partido en casa antes del Mundial, este martes en Wembley.

Los subcampeones de Europa encajaron su segunda derrota con Thomas Tuchel, tras la sufrida ante Senegal (3-1), también en un amistoso, en Nottingham en junio.

El técnico alemán alineó un equipo compuesto mayoritariamente por suplentes habituales ante la ausencia de titulares fijos como Declan Rice, Bukayo Saka, John Stones o el capitán Harry Kane, cuya baja se anunció unos minutos antes del saque inicial.

El delantero centro del Bayern de Múnich estaba indisponible debido a una lesión "menor" sufrida esta semana en un entrenamiento, según su federación.

Japón se impuso gracias a Kaoru Mitoma, el extremo del Brighton, que le robó un balón a Cole Palmer antes de marcar al culminar el contraataque que había conducido junto a Keito Nakamura, el delantero del Reims (23').

Se trata de la quinta victoria consecutiva para los Samuráis Azules, una racha iniciada contra Brasil y que se prolongó el sábado ante Escocia.

El combinado nipón debutará en el Mundial el 14 de junio contra Países Bajos.