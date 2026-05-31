Brasil vs Panamá | Previa, antecedentes y alineaciones probables, partido amistoso en el estadio Maracaná

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, hoy domingo 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Brasil, el máximo ganador de la historia del fútbol mundial con cinco títulos, tuvo que sufrir más de lo esperado para sellar su boleto al torneo. El proceso clasificatorio arrancó con turbulencias: Dorival Júnior fue destituido a mitad de camino tras una caída preocupante en el rendimiento del equipo.

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Su reemplazo, el italiano Carlo Ancelotti, logró encauzar el barco y cerrar la clasificación con una quinta plaza en la tabla CONMEBOL, aunque con un balance modesto: apenas ocho victorias en 18 partidos (4 empates, 6 derrotas). En los amistosos posteriores, la Seleção acumula tres triunfos en seis encuentros (1 empate, 2 derrotas). La convocatoria de Ancelotti generó titulares en todo el mundo por el regreso de Neymar, aunque el astro no podrá estar presente el domingo por una molestia en el gemelo. Aun así, Brasil despedirá a su afición en el templo mayor: el Maracanã.

Panamá, por su parte, llega con paso firme y con la moral por las nubes. Los canaleros completaron la tercera ronda de la clasificación CONCACAF sin conocer la derrota en sus seis partidos (3 victorias, 3 empates), y ahora se preparan para vivir su segunda Copa del Mundo tras el debut histórico en Rusia 2018. Thomas Christiansen, al frente del equipo desde julio de 2020, es ya el técnico con más partidos dirigidos en la historia de la Selección panameña.

Su equipo aún tiene tres amistosos por delante antes de que comience la aventura mundialista, y viaja al Maracanã con un dato que impresiona: solo una derrota en los últimos 16 partidos en los 90 minutos (9 victorias, 6 empates).

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Historial de enfrentamientos

El historial entre ambas selecciones no deja lugar a dudas: Brasil no ha perdido ninguno de los seis duelos anteriores frente a Panamá (5 victorias, 1 empate). Aún más llamativo: en cada una de esas cinco victorias, la Canarinha mantuvo su arco en cero. Un registro que Panamá deberá romper si quiere marcar un hito en este encuentro.

Jugadores a seguir y ausencias

En el bando brasileño, todas las miradas estarán puestas en Rayan, joven promesa que busca estrenar su cuenta goleadora con la Seleção. El extremo llega enchufado tras anotar tres goles en los últimos cinco partidos de su club, el Bournemouth, llevando a los Cherries hasta la clasificación europea. Por el lado panameño, José Fajardo es el nombre a vigilar: marcó tres goles en la fase de clasificación mundialista, y todos ellos llegaron en la segunda mitad, lo que lo convierte en un arma letal cuando el partido está abierto.

En cuanto a las bajas, Brasil no podrá contar con Neymar por una molestia muscular en el gemelo. Panamá, en tanto, tiene dudas sobre la presencia de tres piezas importantes: el centrocampista Adalberto Carrasquilla y el experimentado Aníbal Godoy.

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Alineaciones probables:

Brasil si confirmó el once que jugará hoy: Alisson, Wesley, Bremer, Leo Pereira y Alex Sandro, Casemiro y Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Raphinha y Vinícius Júnior.

Panamá: Orlando Mosquera, Jorge Gutiérrez, Jiovanny Ramos, Roderick Miller, Fidel Escobar, César Blackman, Carlos Harvey, Víctor Griffith, José Luis Rodríguez, Alberto Quintero y José Fajardo.

Con información de Flashscore.