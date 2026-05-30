EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Brasil y Panamá se miden en un partido de preparaciónen en el estadio Maracaná la cual será la despedida de la canarinha ante su público, en conferencia de prensa el entrenador Carlo Ancelotti reveló que todos sus jugadores pisarán el césped del mítico estadio carioca.