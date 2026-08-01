Presentan detalles de la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Caimito en Panamá Oeste

La futura planta permitirá ampliar la capacidad de tratamiento de aguas residuales en Panamá Oeste , una región que ha experimentado un crecimiento sostenido de su población en los últimos años.

El Ministerio de Salud (Minsa) realizó una jornada de consulta técnica y sondeo de mercado como antesala al Proceso Internacional de Precalificación para el proyecto de Validación, Diseño Final, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Caimito (PTAR), una obra prevista para atender el crecimiento poblacional de Panamá Oeste.

La actividad reunió a representantes del sector privado, empresas interesadas y organismos multilaterales que respaldan financieramente la iniciativa, con el objetivo de presentar el alcance del proyecto y recopilar observaciones antes de iniciar formalmente el proceso de precalificación.

Proyecto busca fortalecer el tratamiento de aguas residuales en Panamá Oeste

De acuerdo con la información presentada durante el encuentro, la futura PTAR Caimito permitirá ampliar la capacidad de tratamiento de aguas residuales en Panamá Oeste, una región que ha experimentado un crecimiento sostenido de su población en los últimos años.

Según el Minsa, la infraestructura busca contribuir al manejo adecuado de las aguas residuales, reducir riesgos sanitarios y proteger las fuentes hídricas de la provincia.

Durante la actividad, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que los proyectos de saneamiento forman parte de las estrategias de salud pública al contribuir con la prevención de enfermedades relacionadas con el manejo inadecuado de aguas residuales.

Consulta técnica servirá para preparar la etapa de precalificación

Los equipos del Programa Saneamiento de Panamá explicaron las características generales de la obra y atendieron consultas de las empresas participantes con el propósito de conocer observaciones técnicas y condiciones del mercado antes de la convocatoria oficial.

La coordinadora general del programa, María Fernanda de Mendoza, explicó que esta fase no forma parte de la licitación, sino que corresponde a un ejercicio de consulta para presentar el proyecto y recibir aportes de potenciales participantes y de los organismos financiadores.

Además, indicó que actualmente se desarrollan obras de alcantarillado sanitario en Arraiján y La Chorrera, cuya infraestructura estará conectada con la futura planta de tratamiento.

Proyecto cuenta con respaldo de organismos multilaterales

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Caimito será financiada de manera conjunta por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En la jornada participaron representantes de estos organismos, junto con empresas interesadas en conocer los detalles técnicos y administrativos del proyecto, que posteriormente entrará en su fase oficial de precalificación internacional.