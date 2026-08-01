Tauro FC vs UMECIT FC| LPF Torneo Apertura 2026: previa y posibles alineaciones del partido de la jornada 2

Sintoniza el partido Tauro FC vs UMECIT FC, el sábado 1 de agosto a las 8:30 p.m., por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Tauro FC y el UMECIT FC se ven las caras en la segunda jornada de la Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Ambos conjuntos llegan con la misión de sumar de a tres para afianzarse en los puestos de vanguardia de la Conferencia Este.

Estado de Forma

Tauro FC: Arrancó el torneo igualando sin goles (0-0) frente a Sporting San Miguelito en la primera fecha.

Arrancó el torneo igualando sin goles (0-0) frente a en la primera fecha. UMECIT FC: Viene de pactar un empate 0-0 ante Alianza FC en su debut de temporada.

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Claves del Encuentro

Primer gol del torneo: Ambos clubes buscan romper la sequía goleadora de la primera jornada y marcar su primer tanto del campeonato.

Ambos clubes buscan de la primera jornada y marcar su primer tanto del campeonato. Puntos en juego: Con 1 punto cada uno en la tabla de la Conferencia Este, una victoria le permitirá al ganador meterse en la parte alta del grupo.

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Posibles alineaciones

Tauro FC: José Guerra, Wesley Cabrera, Luis Asprilla, Jean Sánchez, Edgar Góndola, Darwin Pinzón, Javier Figueroa, Irving Hernández, Jossimar Insturaín, Adrián Olivardía, Christian Quintero. DT: Gonzalo Soto

UMECIT FC: Luis Lazo, Emmanuel Chanis, Ronaldo Ford, Óber Almanza, Nicholas Anderson, Alcides Díaz, Dwann Oliveira, Alberto Saldaña, Hiberto Peralta, Javier Murillo, Erick Rodríguez. DT: Julio Infante