Martín Torrijos plantea revisar concesiones eléctricas y cuestiona gasto público

Torrijos fue consultado sobre el futuro de las concesiones eléctricas, cuya vigencia concluye en 2028, en medio de propuestas que ya se discuten en la Asamblea Nacional para modificar las reglas del sector.

Ciudad de Panamá/El expresidente Martín Torrijos considera que Panamá debe revisar a profundidad el modelo de concesiones del sistema eléctrico y otras áreas estratégicas del país, con miras a fortalecer la regulación, mejorar la fiscalización y garantizar mayores beneficios para los usuarios.

Torrijos fue consultado sobre el futuro de las concesiones eléctricas, cuya vigencia concluye en 2028, en medio de propuestas que ya se discuten en la Asamblea Nacional para modificar las reglas del sector.

El exmandatario cuestionó decisiones adoptadas en administraciones anteriores, al señalar que se permitió reconocer inversiones que nunca llegaron a ejecutarse, lo que, a su juicio, ha generado distorsiones en el mercado eléctrico.

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“Hay un tema dentro de las concesiones eléctricas que hasta ahora no se ha hablado y fue haber permitido que fijaran precios a inversiones que nunca se dieron. Eso realmente es ilegal, inconstitucional e inmoral y es una distorsión adicional a los problemas del mercado eléctrico que no van a dejar que la luz de los panameños baje y que sigamos teniendo un servicio ineficiente”, afirmó.

Torrijos sostuvo que el país necesita revisar no solo lo que ha funcionado mal, sino también evaluar qué nuevas instituciones y mecanismos regulatorios requiere para responder a las necesidades actuales.

Durante la entrevista también se refirió al proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, que supera los 35 mil millones de dólares, y cuestionó el crecimiento del gasto de funcionamiento y el manejo de la deuda pública.

“Este gobierno tiene un gran reto. No ha querido enfrentar los problemas de un gasto desmedido y se conforman con decir que han bajado el ritmo, pero la verdad es que el país se sigue endeudando y no han sido capaces de bajar la deuda”, manifestó.

El proyecto de presupuesto ya fue presentado ante la Asamblea Nacional, donde deberá ser analizado por la Comisión de Presupuesto junto con las sustentaciones de las diferentes instituciones.

Paralelamente, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) adelantó que prepara una propuesta de modificaciones al marco regulatorio de las concesiones eléctricas, con el objetivo de fortalecer la fiscalización del ente regulador y actualizar las normas que rigen el sector.

Con información de Meredith Serracín