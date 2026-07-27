Bancada Vamos propone reformar el sistema eléctrico antes de renovar las concesiones en 2028

La propuesta, que será presentada la próxima semana, incluye modernizar el marco regulatorio establecido mediante la Ley 6 de 1997.

Panamá/La bancada independiente Vamos anunció una hoja de ruta para reformar el sistema eléctrico antes de que, en octubre de 2028, venzan las actuales concesiones de distribución de energía en Panamá.

Anunciaron la presentación, la próxima semana, de una propuesta que incluye modernizar el marco regulatorio establecido mediante la Ley 6 de 1997, separar la distribución de la comercialización de energía, impulsar la generación distribuida y las fuentes renovables, mejorar la medición del consumo y fortalecer la fiscalización de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

Jorge González, jefe de la bancada, señaló que las fallas en el suministro eléctrico dejaron de ser situaciones aisladas y aseguró que miles de hogares y pequeños comercios resultan afectados.

“Hoy el sistema eléctrico enfrenta problemas que ya no pueden tratarse como casos aislados”, manifestó González.

De acuerdo con los datos presentados por la bancada, entre enero y mayo de 2026, el 95% de las quejas recibidas por la ASEP estuvo relacionado con fallas eléctricas. Además, más de 560 mil clientes dependen de un solo proveedor, sin posibilidad de elegir otra alternativa.

“Si Panamá llega a esa fecha con las mismas reglas de hoy, vamos a perder esa oportunidad de poder reformar estas concesiones. Por eso, tenemos una oportunidad histórica para transformar el sistema eléctrico por las próximas décadas”, expresó González.

Por su parte, la diputada Janine Prado explicó que la primera acción será actualizar las reglas del sector antes de iniciar el proceso relacionado con las nuevas concesiones.

“Recordemos que en el mes de octubre de 2028 vencen estas concesiones y la idea es poder reformar las reglas que regirán entonces los contratos que se puedan levantar para otorgar las mismas”, indicó Prado.

La diputada planteó separar la distribución de la comercialización de energía para evitar que distintas funciones del sistema permanezcan concentradas en una misma empresa.

Como primera acción, sería separar la distribución de la comercialización de la energía y eso no es algo nuevo. Países vecinos, como en Colombia, existen más de 130 comercializadoras y eso le da al cliente mayor opción”, sostuvo.

La propuesta también contempla promover la generación distribuida y el uso de energías renovables. Prado cuestionó que el potencial energético del país no se traduzca en una reducción visible de la factura eléctrica.

“Sin embargo, a pesar de que vemos a veces anuncios de que en el día hemos sido capaces de poder alimentarnos únicamente de energías renovables, eso no se ve traducido en la factura de luz de todos los panameños”, afirmó.

Como parte de la segunda acción, la bancada habilitará el correo despachobancada@gmail.com para recibir copias de las denuncias que los ciudadanos hayan presentado previamente ante las distribuidoras o la ASEP. El canal no reemplazará los procedimientos oficiales, pero será utilizado para clasificar y dar seguimiento a los casos.

“Nuestro compromiso, obviamente, no es sustituir a la ASEP; nuestro compromiso es respaldar a la ciudadanía, acompañar sus reclamos y convertir esa información entonces en acciones concretas para mejorar el servicio de energía eléctrica en nuestro país”, expresó Prado.

La bancada también propondrá citar a la administradora general de la ASEP para solicitar respuestas sobre las causas de las interrupciones, las medidas para mejorar el suministro, la supervisión aplicada a las distribuidoras, la estructura de costos y tarifas y la protección de los consumidores.

Impulsan proyecto sobre medidas de protección para los consumidores

El diputado Miguel Campos indicó que la agrupación también impulsa el proyecto de Ley 370, que establece medidas de protección para los consumidores ante interrupciones de los servicios de electricidad y telecomunicaciones.

“La ASEP tiene que jugar su papel, que es estar del lado de los ciudadanos y por eso impulsamos este proyecto de ley”, manifestó Campos.

El diputado sostuvo que la reforma deberá contar con el respaldo de las demás bancadas para que pueda aprobarse antes del vencimiento de las actuales concesiones.

“Tenemos que lograr de una manera unificada y buscando consenso que esto no sea un proyecto únicamente de la banca independiente, sino que es en favor de los panameños”, señaló.

Campos añadió que la propuesta busca colocar a los usuarios en el centro de las decisiones que regirán el sistema eléctrico durante las próximas décadas.

“Porque un estado eficiente no existe para explicar por qué las cosas no funcionan bien. Existen para resolver problemas y la electricidad, como cualquier servicio público estatal, debe estar al servicio de las personas y no al revés”, expresó.

Con información de Meredith Serración.