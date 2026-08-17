Spider-Man: Brand New Day rompe la barrera de los $2.000 millones

La cuarta película protagonizada por Tom Holland como Peter Parker consiguió la marca 17 días después de su estreno y se convirtió en el octavo largometraje de la historia en ingresar al grupo.

Spider-Man: Brand New Day superó los 2.000 millones de dólares en taquilla mundial. La producción dirigida por Destin Daniel Cretton acumula 2.022 millones de dólares: 785,8 millones procedentes de Estados Unidos y Canadá, donde registra el cuarto mayor resultado histórico, y 1.236 millones obtenidos internacionalmente. Su velocidad únicamente ha sido superada por Avengers: Endgame, que necesitó 11 días para atravesar la misma barrera en 2019.

Durante su tercer fin de semana, Spider-Man: Brand New Day añadió 188,7 millones de dólares. De esa cantidad, 70 millones correspondieron al mercado norteamericano, convirtiéndose en el segundo mejor tercer fin de semana registrado allí, detrás de los 90,2 millones alcanzados por Star Wars: el despertar de la fuerza.

En el extranjero, la película obtuvo 118,7 millones durante ese periodo mediante su presencia en 67 mercados y 53.700 pantallas. China lideró el desempeño internacional del fin de semana con 10 millones y elevó su acumulado hasta 210 millones. Francia aportó 9,1 millones; Reino Unido, 8,2 millones; Brasil, 7,5 millones; y México, 7,3 millones.

El fenómeno también estableció nuevos registros para Sony Pictures. La cinta ya representa el estreno más taquillero del estudio en 36 mercados incluidos Colombia, Argentina, España, India, Italia, Perú y Turquía.

Con estos resultados, Brand New Day se incorpora al reducido conjunto de producciones multimillonarias encabezado por Avatar, con aproximadamente 2.900 millones de dólares; Avengers: Endgame, con 2.700 millones; Avatar: El camino del agua, con 2.300 millones; Titanic, con 2.200 millones; Star Wars: el despertar de la fuerza, con 2.070 millones, y Avengers: Infinity War, con 2.030 millones.

El desempeño supera al de Spider-Man: No Way Home, estrenada en 2021, que finalizó su recorrido comercial alrededor de los 1.900 millones de dólares y no contó con lanzamiento en China. Ante el ritmo de Brand New Day, analistas observan ahora si podría convertirse en la primera película que rebasa los 1.000 millones en Norteamérica y los 3.000 millones mundialmente.

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El éxito de Spider-Man coincide con novedades para el Universo Cinematográfico de Marvel. Durante D23, celebrado el 15 de agosto en Anaheim, Marvel Studios confirmó el reparto de su próxima película de X-Men, cuya conexión narrativa comenzará a construirse desde los acontecimientos del MCU.

Sadie Sink retomará a Jean Grey después de debutar como el personaje en Brand New Day. Sobre su incorporación, declaró: “Es maravilloso estar aquí y poder hablar finalmente de este personaje tras meses de especulación”.

El elenco incluye a Kit Connor como Cíclope, Christopher Abbott como Profesor X, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Rogue, Maya Boyd como Storm y Adam Driver como Nathaniel Milbury, Señor Siniestro.

Driver explicó su llegada al universo de Marvel: “Kevin y yo llevamos años hablando sobre la posibilidad de unirme al MCU, y creo que finalmente encontramos la película perfecta. Estoy muy emocionado de interpretar a Nathaniel Milbury”.

Kevin Feige también confirmó la conexión entre las próximas producciones. “Y los eventos de Doomsday conducirán a Avengers: Secret Wars, lo que realmente nos introduce en una nueva era de mutantes y de los X-Men”, afirmó.

Avengers: Doomsday llegará el 18 de diciembre de 2026, mientras la nueva X-Men tiene previsto estrenarse el 5 de mayo de 2028. Así, el éxito comercial de Spider-Man no solo redefine los récords de Sony, sino que funciona como plataforma para la siguiente etapa del MCU.