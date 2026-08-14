Crepúsculo: el actor que cambió a Hollywood por una vida cristiana

El actor, de 41 años, vive desde 2023 en Franklin, Tennessee, junto a su esposa, Brittany Lutz, y sus hijos, Ashtyn Lilly, de cinco años, y Kasen Lane, de cuatro.

Después de conquistar fama mundial como Emmett Cullen en la saga “Crepúsculo”, Kellan Lutz decidió alejar su vida cotidiana de Hollywood para priorizar a su familia y encontrar un entorno diferente.

Durante una entrevista en el podcast Inside of You, presentado por Michael Rosenbaum, Lutz explicó que abandonar California nunca estuvo inicialmente entre sus planes. “Nunca quise irme de California”, afirmó. “Amo California, de verdad”. Sin embargo, las circunstancias familiares terminaron modificando aquella intención.

Brittany nació y creció en Orange County, donde permanecía buena parte de su familia. Tras la pandemia, varios de sus parientes se trasladaron a Tennessee. La posibilidad de vivir cerca de ellos comenzó a cobrar importancia debido a los frecuentes viajes profesionales del actor y a la necesidad de contar con una red de apoyo para cuidar a sus hijos.

El punto decisivo llegó cuando uno de los niños enfermó mientras Brittany estaba sola. “Ella sentía que estaba perdiendo el control y simplemente se sentía impotente. Entonces me dijo: ‘¿Podemos mudarnos?’. Y yo le dije: ‘Sí, por supuesto’”, recordó Lutz.

Lo que inicialmente contemplaron como una experiencia temporal terminó convirtiéndose en un cambio satisfactorio. En Franklin, la familia encontró mayor tranquilidad, espacio y una comunidad alineada con sus convicciones. La fe cristiana ocupa actualmente un lugar central en su dinámica familiar. “Tenemos algo de terreno, participamos en excelentes estudios bíblicos, tenemos excelentes iglesias y una gran comunidad”, señaló Lutz.

Brittany también comparte públicamente contenidos relacionados con el cristianismo y la maternidad. En publicaciones recogidas por Movieguide ha expresado la importancia de priorizar a sus hijos y entender su papel como madre dentro del propósito que atribuye a Dios.

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La mudanza, sin embargo, no significó que Kellan Lutz abandonara la actuación. El intérprete descubrió que Franklin mantiene una inesperada conexión con la industria audiovisual. “Hay muchos actores. Probablemente he ido a más estrenos de películas en Franklin, Tennessee, que en Los Ángeles en los últimos años desde que vivo allí”, comentó.

Su trayectoria después de “Crepúsculo” también ha continuado, especialmente dentro del cine de acción. Tras interpretar a Emmett Cullen en las cinco películas de la franquicia, participó en producciones como “Come Out Fighting” y “Due Justice”, estrenadas en 2023, además de “Desert Dawn”, de 2025, donde encarnó a Luke Easton, sheriff de una pequeña localidad.

El actor también reflexionó sobre el impacto que tuvo el éxito de “Crepúsculo” en su vida. “En cuanto a la fama, no me imaginaba lo que llegaría a ser Crepúsculo”, confesó en el podcast. “Agradezco mucho haber probado un poco de ese éxito... porque mucha gente lucha por conseguirlo. Todavía tengo amigos que, por desgracia... renunciaron a sus familias. Siguen estancados ahí. Han sacrificado demasiado —de formas muy destructivas— para seguir persiguiendo ese espejismo de la fama”.

Pese a sentirse cómodo en Tennessee, California conserva un significado especial para la pareja. Brittany ha manifestado su interés en regresar algún día a Orange County o mantener viviendas en ambos estados.

La adaptación también tiene desafíos. Los tornados y los cambios climáticos siguen resultándoles poco familiares. “No somos gente de estaciones”, bromeó Lutz, quien explicó que su esposa entra en “alerta roja” ante estos fenómenos, especialmente por sus hijos.

Entre familia, fe y proyectos cinematográficos, Lutz ha construido una rutina distante del ritmo tradicional de Hollywood sin renunciar completamente a su profesión. Incluso reconoce algunas nostalgias sencillas de California que conserva también en los últimos años. “Extrañamos el buen sushi y la buena comida mexicana”.