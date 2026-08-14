Meduca: Renuncia viceministra Agnes De León de Cotes tras salida de Lucy Molinar

Su salida se produce en medio de una reestructuración de la institución , luego de la abrupta salida de Molinar, quien anunció su renuncia en medio de cuestionamientos relacionados con la compra de computadoras portátiles.

La viceministra Académica, Agnes De León de Cotes, presentó este viernes 14 de agosto su renuncia al cargo, a solicitud del nuevo titular, Ventura Vega Osorio.

De esta forma, el Ministerio de Educación (Meduca) sigue enfrentando cambios en su cúpula directiva. De Cotes es la tercera funcionaria de alto perfil dentro del ministerio que renuncia con la salida de la exministra Lucy Molinar.

La renuncia de De León ocurre apenas un día después de que Ventura Vega Osorio asumiera como nuevo ministro de Educación, en reemplazo de Molinar, quien presentó su dimisión el pasado miércoles 12 de agosto, luego de 25 meses al frente de la cartera.

Hasta el momento, el Meduca no ha informado oficialmente las razones de la salida de De León de Cotes, quien ocupaba el Viceministerio Académico desde el inicio de la administración del presidente José Raúl Mulino, en julio de 2024.

Te puede interesar: Ventura Vega anuncia que Meduca continuará compra de laptops para estudiantes con 'pliego transparente'

Su salida se produce en medio de una reestructuración de la institución, luego de la abrupta salida de Molinar, quien anunció su renuncia en medio de cuestionamientos relacionados con la compra de computadoras portátiles. La exministra dijo que decidió “dar un paso al lado” para facilitar que los procesos en curso pudieran avanzar y ser investigados.

La primera salida dentro del equipo de viceministros ocurrió en febrero, cuando Delia Marcela Herrera dejó el Viceministerio de Infraestructura. Posteriormente, el pasado 11 de agosto, presentó su renuncia el viceministro Administrativo, Roberto Sevillano, quien tenía bajo su responsabilidad áreas como compras, mantenimiento y tecnología.

Con la llegada de Ventura Vega Osorio, el gobierno de Mulino busca darle continuidad a la conducción del Meduca. Vega fue juramentado el jueves 13 de agosto en el Palacio de las Garzas, después de desempeñarse como secretario general de la Contraloría General de la República desde enero de 2025. También ocupó anteriormente cargos en la administración pública, entre ellos la dirección de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).