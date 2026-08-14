Instituto de Medicina Legal enterró 142 cadáveres y restos humanos durante el primer semestre de 2026

Se indicó que, en El Real, provincia de Darién, también permanecen nichos con cuerpos de migrantes. Estos casos deben cumplir un procedimiento legal y esperar la posible aparición de familiares antes de que las autoridades determinen el destino de los restos.

Panamá/El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) realizó 142 inhumaciones entre enero y junio de 2026, como parte de las acciones adoptadas para atender la acumulación de cadáveres y restos sin identificar en las morgues judiciales del país.

El balance incluye 64 restos óseos, 42 cadáveres de adultos, 32 productos humanos, fetos, y cuatro extranjeros.

“Es decir, un total de 142 inhumaciones se han hecho este año”, manifestó el director de la institución, Abdiel Abel Rentería Ramos, al presentar un balance de sus primeros seis meses de gestión.

El funcionario reconoció que el hacinamiento y la presencia de una gran cantidad de cuerpos sin identificar en las morgues constituyen problemas conocidos dentro del sistema forense.

Actualmente, el instituto mantiene capacidad en algunas morgues para recibir los cuerpos correspondientes a casos de violencia y otros hechos que requieren investigaciones médico-legales.

En El Real, provincia de Darién, también permanecen nichos con cuerpos de migrantes. Estos casos deben cumplir un procedimiento legal y esperar la posible aparición de familiares antes de que las autoridades determinen el destino de los restos.

Auditoría detecta deficiencias administrativas

Durante la conferencia también se presentaron hallazgos de una auditoría interna que identificó deudas con proveedores correspondientes a vigencias expiradas, insuficiencia de reactivos e insumos para los laboratorios y contratos de arrendamiento vencidos.

La revisión también detectó obligaciones pendientes relacionadas con el uso de Panapass, multas de tránsito, daños en vehículos y carencias de equipos necesarios para desarrollar el trabajo forense.

Sobre la auditoría se halló deuda con proveedores correspondientes a vigencias expiradas, insuficiencia de reactivos e insumos para los laboratorios, contrato de arrendamiento vencido, obligaciones pendientes en los casos de Panapass y multas de tránsito”, manifestó el director.

La evaluación reveló, además, debilidades en los controles de seguridad institucional y en la administración del transporte, entre ellas la falta de registros sobre la entrada y salida de vehículos.

Ante las limitaciones detectadas, el instituto analiza la posible construcción de un edificio único y exclusivo para concentrar sus operaciones y fortalecer la capacidad de atención forense. El director no precisó el costo, la ubicación ni el plazo para desarrollar esta instalación.

Con información de Hellen Concepción.