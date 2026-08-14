Centro de Salud de Montijo será demolido; nueva instalación costará $9 millones

Tras el cierre, parte de los servicios se ofrece provisionalmente bajo toldas instaladas en el patio del centro de salud y en la escuela de Piedra, ubicada en el poblado de Montijo.

Panamá/El Centro de Salud de Montijo, en la provincia de Veraguas, será demolido debido al deterioro de su estructura, agravado por el reciente sismo registrado en Colombia y sentido en Panamá. En el mismo terreno se construirá una nueva instalación, mediante una inversión de $9 millones.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció que el acto de licitación pública será publicado este viernes en Panamá Compra. La demolición comenzará después de que el proceso sea adjudicado.

Tan pronto se adjudique el acto que hoy va a salir en Panamá Compra”, respondió Boyd Galindo al ser consultado sobre cuándo comenzará la demolición.

El proyecto contempla tanto la eliminación de la infraestructura actual como la construcción del nuevo centro de salud. Una vez iniciados los trabajos, su ejecución tomaría aproximadamente 18 meses.

“Ese centro de salud va a estar listo dentro de aproximadamente 18 meses, una vez se empiece a proceder con la obra”, manifestó el ministro.

Sismo agravó daños en estructura de 70 años

La instalación tiene más de 70 años y ya presentaba un deterioro considerable antes del movimiento sísmico. Durante un recorrido por el lugar, Boyd Galindo mostró grietas en las columnas y advirtió sobre el riesgo de colapso.

“La columna que está aquí está rajada. El terremoto la terminó de demoler o de rajar y está a punto de colapsar”, expresó.

El ministro también señaló que la edificación contiene asbesto en algunos de sus materiales y tuberías, otra de las razones por las que deberá ser demolida completamente.

“Son estructuras que tienen 70 años, que tienen material de asbesto adentro, inclusive en las tuberías, así es que todo esto hay que demolerlo y hacerlo de nuevo”, explicó. El Sistema Nacional de Protección Civil recomendó clausurar la instalación para evitar riesgos para los pacientes y el personal sanitario.

Atención se trasladará a una escuela de Piedra

Tras el cierre, parte de los servicios se ofrece provisionalmente bajo toldas instaladas en el patio del centro de salud y en la escuela de Piedra, ubicada en el poblado de Montijo.

Cuando comience oficialmente la demolición, toda la atención será trasladada a ese plantel, facilitado por el Ministerio de Educación.

Mientras se está trabajando en la escuela que nos está prestando el Meduca, con una muy buena gestión de parte de ellos, nos está ayudando a la comunidad a que se pueda atender”, señaló Boyd Galindo.

El ministro reconoció que las condiciones temporales no serán las más adecuadas y pidió disculpas a los residentes por las molestias durante la ejecución del proyecto.

Vamos a pasar incomodidades y yo le pido disculpas a la comunidad porque efectivamente vamos a pasar dos años con molestias en un lugar que no es el adecuado para atender a los pacientes”, manifestó.

Centro atiende a unas 7,000 personas

El Centro de Salud de Montijo brinda cobertura a cerca de 7,000 personas y recibe alrededor de 100 pacientes diariamente. Actualmente cuenta con dos médicos y un odontólogo, y presta servicios de medicina general y otras atenciones entre las 7:00 a. m. y las 3:00 p. m.

Boyd Galindo adelantó que la nueva instalación tendrá mayor capacidad y podría ampliar sus horarios para mejorar la atención de las comunidades.

El proyecto forma parte de una inversión cercana a $100 millones en infraestructura sanitaria en Veraguas. Entre las obras mencionadas por el ministro están el Hospital de Cañazas, con aproximadamente $36 millones; Canto del Llano, con $23 millones; Los Amarillos, con $5 millones, y Valla Honda, con $1 millón.

Con información de Ney Castillo.