Ordenan evacuar el Centro de Salud de Montijo tras agravarse daños por reciente sismo

Sinaproc determinó que el edificio representa un riesgo para pacientes y trabajadores. El Minsa busca trasladar temporalmente los servicios al centro parroquial y a una instalación del Meduca.

Veraguas./El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomendó la evacuación inmediata del Centro de Salud de Montijo, en la provincia de Veraguas, luego de que el sismo registrado este lunes agravara los daños estructurales detectados en una evaluación realizada en 2024.

Noriel Ruiz, encargado de Gestión de Riesgo del Sinaproc en Veraguas, explicó que las nuevas inspecciones, efectuadas junto con el Ministerio de Salud (Minsa) y autoridades locales, revelaron un aumento considerable de las afectaciones.

“Las afectaciones que vimos en 2024 se han agudizado a un extremo que realmente representa un riesgo potencial”, manifestó Ruiz.

Sinaproc recomendó desalojar el edificio hasta que pueda garantizarse que la estructura es segura para restablecer los servicios.

“Puede ser una evacuación hasta que se garantice que el edificio sea seguro para restablecer las funciones”, expresó el funcionario.

El director regional de Salud de Veraguas, Xavier Antonio Torres, indicó que la evacuación del personal y de los equipos debe comenzar este mismo lunes, tras recibirse la recomendación del Sinaproc.

El Minsa evalúa trasladar temporalmente parte de los servicios al centro parroquial de Montijo y ubicar al resto del personal en una instalación educativa del Ministerio de Educación (Meduca). Las autoridades buscan evitar la interrupción de la atención médica a los residentes del distrito.

Torres manifestó que el proyecto para construir un nuevo centro de salud se encontraba en la etapa de firmas y debía avanzar hacia licitación durante las próximas semanas. Ante las condiciones actuales, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, solicitaría agilizar el proceso por urgencia notoria.

El alcalde de Montijo expresó que los gobiernos locales apoyarán el traslado del mobiliario y la adecuación de los espacios temporales. “Nos vamos a unir todos para poner nuestro granito de arena en el traslado de todo el mobiliario y llevarlo de la mejor manera y en el tiempo más prudente”, sostuvo.

La infraestructura principal del Centro de Salud Reverendo Ricardo Velasco data de la década de 1960. Una evaluación realizada por el Minsa en diciembre de 2024 ya había advertido la necesidad de verificar sus condiciones estructurales. La instalación atiende a más de 7,200 habitantes de Montijo, incluidas las islas de Cébaco, Gobernadora y Leones.

Cabe señalar que un fuerte sismo de magnitud 7.2 se sintió la mañana de este lunes 10 de agosto en distintos puntos de Panamá, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34:29 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros.

Con información de Ney Castillo.