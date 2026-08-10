Ministerio de Gobierno y Alcaldía de Colón coordinan acciones para fortalecer la justicia comunitaria

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la situación de los Juzgados Comunitarios, espacios destinados a facilitar la atención de conflictos vecinales y promover mecanismos de convivencia pacífica.

Panamá/La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, para abordar distintos temas relacionados con la justicia comunitaria, la recuperación de infraestructuras y el desarrollo de proyectos en beneficio de la población colonense.

Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron la importancia de mantener una coordinación permanente entre el Gobierno Nacional y el gobierno local, con el objetivo de atender las principales necesidades de los ciudadanos y avanzar en iniciativas que contribuyan al desarrollo del distrito.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la situación de los Juzgados Comunitarios, espacios destinados a facilitar la atención de conflictos vecinales y promover mecanismos de convivencia pacífica.

El alcalde Galván explicó que algunos de los recintos utilizados actualmente presentan deterioro y requieren mejoras, por lo que se analiza la adecuación de nuevos espacios para fortalecer este servicio.

De acuerdo con lo conversado, se proyecta contar con 15 edificios renovados y acondicionados para la prestación de servicios relacionados con la justicia comunitaria.

Galván destacó que la coordinación entre el Ministerio de Gobierno, los jueces de paz y los equipos capacitados será fundamental para garantizar que los ciudadanos puedan acudir a estos espacios, presentar sus inquietudes y recibir una atención adecuada.

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“El gobierno local y el gobierno nacional deben ser un solo equipo en función de las necesidades y las aspiraciones de los ciudadanos”, manifestó el alcalde.

Asimismo, resaltó la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de justicia comunitaria y exhortó a la población a confiar en las herramientas disponibles para la resolución pacífica de conflictos.

“Confíen en la justicia y la paz”, expresó Galván al referirse al papel que cumplen estos espacios dentro de las comunidades.

Las autoridades acordaron mantener las líneas de coordinación para avanzar en la recuperación de infraestructuras y en la ejecución de proyectos que permitan mejorar la atención y los servicios dirigidos a los residentes del distrito de Colón.