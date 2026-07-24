¿Problemas con vecinos o deudas? La mediación comunitaria puede ayudar

Actualmente existen 26 centros distribuidos en el territorio nacional, administrados por mediadores comunitarios capacitados para facilitar la comunicación entre las partes y promover acuerdos voluntarios.

Ciudad de Panamá/Los centros de mediación comunitaria cumplen 20 años de funcionamiento en Panamá como una alternativa para resolver conflictos mediante el diálogo, sin necesidad de acudir directamente a procesos judiciales.

Estas instancias, adscritas a la Procuraduría de la Administración, atienden diferencias relacionadas con ruidos molestos, disputas entre vecinos, prestación de servicios técnicos y deudas que no superen los mil dólares.

Actualmente existen 26 centros distribuidos en el territorio nacional, administrados por mediadores comunitarios capacitados para facilitar la comunicación entre las partes y promover acuerdos voluntarios.

Aristela Blandón, quien tiene 16 años de experiencia como mediadora en Portobelo, explicó que el proceso comienza con una fase de premediación, en la que se orienta a la persona interesada y se determina si desea participar, ya que el proceso es voluntario.

Como ejemplo, mencionó el caso de una persona que prestó 200 dólares a una conocida y no ha logrado recuperar el dinero. Ante la falta de respuesta, puede acudir al centro para solicitar la intervención de un mediador.

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Blandón aclaró que estos espacios atienden casos estrictamente comunitarios y no situaciones que constituyan delitos.

Durante el primer semestre de 2026, los centros recibieron 1,982 casos en todo el país. De ese total, se efectuaron 636 mediaciones, que permitieron alcanzar 505 acuerdos, mientras que en 131 casos las partes no lograron consensos.

“Impulsamos la mediación comunitaria en todo el territorio nacional con 26 centros instalados, donde cada uno está administrado por mediadores comunitarios idóneos y técnicos que facilitan el diálogo y logran que las partes lleguen a consensos”, señaló Taiska Tuñón, jefa del programa de mediación.

Este viernes también se realizó un foro con representantes de distintos países para intercambiar experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas en materia de resolución pacífica de conflictos.

Con información de María De Gracia