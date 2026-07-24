Ministerio de Seguridad refuerza estrategia de prevención del delito en Coclé

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, encabezó este jueves una reunión de coordinación en la provincia de Coclé junto al gobernador provincial, la Junta Técnica, mandos de la Policía Nacional y representantes de programas comunitarios como Vecinos Vigilantes.

Las denuncias de la ciudadanía serán una herramienta clave para definir los operativos de la Fuerza Pública contra la delincuencia. Así lo afirmó este jueves el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, durante una reunión en Coclé, donde anunció el fortalecimiento de las estrategias de prevención y vigilancia en el país.

Durante el encuentro se analizaron las estadísticas criminales de la provincia y se revisaron los programas de prevención que impulsa la institución, entre ellos la Alerta Amber, con el objetivo de fortalecer la protección de niños y adolescentes.

El ministro explicó que una de las prioridades es que la ciudadanía denuncie los delitos para que las autoridades puedan identificar las zonas con mayor incidencia criminal.

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"Nuestra intención es llamar a la población a denunciar para generar mapas de calor que permitan a la Policía Nacional, el Senan y el Senafront ubicar las áreas donde se están registrando los delitos y combatirlos de manera más efectiva", manifestó.

Y es que durante este encuentro también se informó que hasta la fecha se registran ocho homicidios y un femicidio en esta región del país, cifras que forman parte de los delitos de mayor impacto.

También en las estadísticas reflejan que la violencia doméstica continúa siendo el delito con mayor incidencia, con setecientos cuarenta casos reportados, seguido por las lesiones personales que alcanzan aproximadamente cuatrocientas una denuncias.

En cuanto a la situación de violencia en la provincia de Colón, aseguró que continúa siendo una prioridad para el Ministerio de Seguridad y que se mantienen operativos permanentes contra el narcotráfico y las pandillas.

Además, anunció que sostendrá una reunión con el alcalde de Colón y representantes del distrito para evaluar nuevas acciones dirigidas a enfrentar el crimen organizado y reducir la violencia en esa provincia.

Información de Nataly Reyes