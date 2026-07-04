Conozca el paso a paso para interponer una denuncia penal en el Ministerio Público

La Procuraduría General de la Nación detalla los pasos que debe seguir una víctima para formalizar una denuncia.

Presentar una denuncia penal puede ser un proceso desconocido para muchos panameños. Quizás el primer paso es conocer que la Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Atención Primaria, es la encargada de recibir a las víctimas de delitos penales en todo el país.

El procedimiento, detallado por la institución, comienza con el acercamiento del ciudadano a la sede de la Procuraduría más cercana a su residencia. Una vez allí, la persona debe dirigirse a la Sección de Atención Primaria, donde será atendida por un fiscal de turno.

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Primera entrevista y determinación de competencia

El fiscal entrevista a la víctima y determina si el caso es de competencia del Ministerio Público. En caso afirmativo, se procede a tomar el relato de los hechos para iniciar con la investigación correspondiente.

Derechos de la víctima y verificación de datos

Durante el trámite, se pone en conocimiento de la víctima sus derechos como parte del proceso penal. Además, la persona verifica que los hechos plasmados en el acta sean tal como los ha manifestado, así como sus datos personales.

Seguimiento del proceso

Una vez finalizado este trámite, el personal de la Procuraduría indica a la víctima cómo darle seguimiento a su proceso.

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Canales de atención

La Procuraduría General de la Nación pone a disposición de la ciudadanía la línea telefónica 520-1054 para brindar información u orientación sobre el proceso de denuncias. El horario de atención de los centros de procedimientos alternos es de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Para presentar una denuncia, se debe acudir a la Fiscalía o al Juez de Paz de la localidad donde se haya cometido el delito. La denuncia debe ser presentada por escrito y debe contener la identificación de la persona que la presenta, la descripción detallada del hecho delictivo, el nombre del presunto autor o autores, y cualquier otra información que pueda ayudar en la investigación. Es importante señalar que la denuncia es un acto personal, por lo que la persona que la presenta debe ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales.