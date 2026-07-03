Condenan a 50 años de prisión a hombre por homicidio agravado y tentativa en Colón

Además de la pena principal, el Tribunal le impuso como sanción accesoria la prohibición de portar armas de fuego durante un período de 10 años, una vez cumpla la condena de prisión.

Colón/Un hombre de 22 años fue condenado a la pena máxima de 50 años de prisión, luego de que la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala demostrara su responsabilidad en los delitos de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio.

La sentencia fue emitida por el Tribunal de Juicio de Colón, tras la presentación de la teoría del caso, la práctica de pruebas y los alegatos de clausura durante el juicio oral. De forma unánime, los jueces declararon culpable al acusado.

Además de la pena principal, el Tribunal le impuso como sanción accesoria la prohibición de portar armas de fuego durante un período de 10 años, una vez cumpla la condena de prisión.

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Los hechos por los que fue condenado ocurrieron el 5 de noviembre de 2023, en el sector de Villa del Caribe, corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el ahora sentenciado, junto a otros sujetos, realizó múltiples disparos con arma de fuego contra un grupo de personas. El ataque dejó a dos personas heridas y provocó la muerte de un hombre, quien falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los impactos de bala.

Con esta condena, la Procuraduría General de la Nación destacó el resultado del proceso judicial que permitió acreditar la responsabilidad penal del acusado por estos hechos violentos.