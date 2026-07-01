Capturan en Colón a alias 'Mataperro', uno de los más buscados por triple tentativa de homicidio

Tras su aprehensión, el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con los trámites judiciales correspondientes.

Colón, Colón/Uno de los hombres que figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades por su presunta vinculación con un caso de triple tentativa de homicidio fue aprehendido en la provincia de Colón, informó la Policía Nacional.

Se trata de Jhodiel Abram Kirchman, conocido con el alias de "Mataperro", quien fue capturado mediante una acción coordinada entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones, Kirchman es requerido por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio, en perjuicio de tres personas.

El caso se remonta al 17 de junio de este año, cuando dos hombres y una mujer resultaron heridos por impactos de bala durante un hecho violento ocurrido en el sector de La Feria, específicamente en el multifamiliar Divino Niño, en la provincia de Colón.

Tras su aprehensión, el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con los trámites judiciales correspondientes.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y mantienen la búsqueda de otro presunto implicado en este mismo caso. Se trata de Gilberto Ricardo Warner Baines, alias "Cocobatro", quien también integra la lista de los más buscados por este proceso penal.