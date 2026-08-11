Gabinete da luz verde a estrategia de IA y adhesión a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio
Durante la sesión también se autorizó un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, a favor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), específicamente para la Oficina de Arbitraje de Inversiones, por más de B/.7 millones.
El Consejo de Gabinete aprobó este martes una serie de iniciativas relacionadas con tecnología, cooperación internacional y asignaciones presupuestarias, entre ellas la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, con la que Panamá busca posicionarse como un referente regional en el desarrollo y uso de esta tecnología.