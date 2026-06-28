Tribunal de Apelaciones ratifica condena de 50 años por homicidio de adolescente en una cancha deportiva de Colón

El condenado fue hallado culpable del homicidio de una menor y de tentativa de homicidio tras un ataque armado ocurrido en una cancha deportiva de Colón.

Colón/El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó la condena de 50 años de prisión impuesta a un hombre declarado culpable por los delitos de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio, relacionados con un ataque armado ocurrido en 2023 en la provincia de Colón.

La decisión ratifica la sentencia No. 161, emitida el 15 de octubre de 2025 por el Tribunal de Juicio de Colón y Guna Yala, luego de que los magistrados rechazaran el recurso de anulación presentado por la defensa del condenado.

Todo ello luego que el Tribunal de Juicio declaró culpable al acusado tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Además de la condena principal de 50 años de prisión, el sentenciado deberá cumplir una pena accesoria de 30 años de prohibición para portar armas de fuego, una vez haya cumplido la sanción privativa de libertad.

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El caso

Los hechos ocurrieron la tarde del 28 de mayo de 2023 en el residencial Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón.

De acuerdo con la investigación, el condenado llegó al lugar acompañado de un adolescente y, presuntamente de manera premeditada, abrió fuego con un arma que portaba sin el permiso correspondiente mientras se desarrollaba una actividad deportiva con gran afluencia de personas.

Las detonaciones alcanzaron a dos menores de edad. Una de las víctimas falleció a causa de las heridas, mientras que la otra sobrevivió al ataque, hecho por el cual el procesado también fue condenado por el delito de tentativa de homicidio.