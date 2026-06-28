Panamá refuerza vigilancia ante casos de influenza aviar detectados en Centroamérica

El país no registra casos de influenza aviar durante 2026, pero mantiene un monitoreo permanente y exhorta a productores y ciudadanos a reportar cualquier sospecha.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá mantiene reforzada la vigilancia epidemiológica ante los casos de influenza aviar altamente patógena (IAAP) reportados recientemente en aves de países de Centroamérica, con el propósito de prevenir el ingreso de la enfermedad al territorio nacional; así lo dio a conocer el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La entidad señaló que el Programa de Fauna Silvestre de la Dirección Nacional de Salud Animal ha intensificado los recorridos y monitoreos en distintas zonas consideradas de riesgo para detectar de manera oportuna cualquier comportamiento inusual o signos compatibles con la enfermedad en aves silvestres y domésticas.

Las autoridades también hicieron un llamado a los productores de aves comerciales y de traspatio para que refuercen las medidas de bioseguridad y permanezcan atentos ante cualquier incremento inusual en la mortalidad o la aparición de síntomas asociados a la influenza aviar.

Entre los principales signos de alerta figuran debilidad, decaimiento, pérdida de coordinación, plumaje erizado, inflamación o coloración púrpura de la cabeza y las patas, secreción nasal, diarrea, disminución del consumo de alimento, reducción en la producción de huevos y altas tasas de mortalidad.

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De acuerdo con la Dirección Nacional de Salud Animal, durante 2026 Panamá no ha registrado casos de influenza aviar. No obstante, recordó que esta enfermedad es de notificación obligatoria, por lo que cualquier sospecha debe ser comunicada de inmediato a las autoridades sanitarias.

Se pudo conocer que las denuncias pueden realizarse en las agencias del MIDA a nivel nacional, mediante el número de WhatsApp 6550-8486 o a través de la aplicación Alerta Animal, así como en su plataforma web.

Las autoridades también recomendaron extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas ubicadas en zonas costeras o cercanas a playas, lagos, ciénagas y otros cuerpos de agua, donde existe mayor probabilidad de contacto con aves silvestres. Entre las principales recomendaciones destacan impedir el ingreso de aves silvestres a los corrales y evitar el contacto con materiales potencialmente contaminados, como heces o secreciones.

Asimismo, reiteraron el llamado a la población para que, en caso de encontrar aves silvestres o domésticas enfermas o muertas, evite manipularlas o trasladarlas y notifique de inmediato a las autoridades competentes para que se activen los protocolos sanitarios correspondientes.