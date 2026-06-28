Mundial 2026 calendario | Conoce los cruces y fechas de los dieciseisavos de final

Panamá/La fase de grupos ha concluido y el torneo entra ahora en su etapa más emocionante. Las 32 selecciones clasificadas se enfrentan en la ronda de dieciseisavos de final, el primer capítulo del fútbol de eliminación directa en esta histórica Copa del Mundo. Un solo error puede ser el final del camino. No hay segundas oportunidades.

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Los cotejos arrancan este domingo 28 de junio y se extienden hasta el viernes 3 de julio, con el siguiente cuadro de enfrentamientos:

Domingo 28 de junio

Llave 3

Sudáfrica vs. Canadá | 2:00 p.m. (hora Panamá)

Árbitro: João Pinheiro

Lunes 29 de junio

Llave 9

Brasil vs. Japón | 12:00 m.d. (hora Panamá)

Llave 1

Alemania vs. Paraguay | 3:30 p.m. (hora Panamá)

Llave 4

Países Bajos vs. Marruecos | 8:00 p.m. (hora Panamá)

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Martes 30 de junio

Llave 10

Costa de Marfil vs. Noruega | 12:00 m.d. (hora Panamá)

Llave 2

Francia vs. Suecia | 4:00 p.m. (hora Panamá)

Llave 11

México vs. Ecuador | 8:00 p.m. (hora Panamá)

Miércoles 1 de julio

Llave 12

Inglaterra vs. RD Congo | 11:00 a.m. (hora Panamá)

Llave 8

Bélgica vs. Senegal | 3:00 p.m. (hora Panamá)

Llave 7

Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina | 7:00 p.m. (hora Panamá)

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Jueves 2 de julio

Llave 6

España vs. Austria | 2:00 p.m. (hora Panamá)

Llave 5

Portugal vs. Croacia | 6:00 p.m. (hora Panamá)

Llave 15

Suiza vs. Argelia | 10:00 p.m. (hora Panamá)

Viernes 3 de julio

Llave 14

Australia vs. Egipto | 1:00 p.m. (hora Panamá)

Llave 13

Argentina vs. Cabo Verde | 5:00 p.m. (hora Panamá)

Llave 16

Colombia vs. Ghana | 8:30 p.m. (hora Panamá)

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Todos los partidos de la fase eliminatoria se rigen por la misma norma: en caso de empate al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se disputará tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, tanda de penales. El ganador de cada llave avanzará a los octavos de final y seguirá vivo en la carrera hacia la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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