Mundial 2026| Brasil entrena con su equipo completo para desafío ante Japón

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| La Canariha se encamina a su juego de dieciseisavos de final con los Samuráis Azules en el Estadio de Houston.

Estados Unidos/Brasil entrenó este sábado con sus 25 jugadores disponibles antes de viajar en la tarde a Houston para enfrentar a Japón el lunes en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

Salvo el atacante Raphinha, quien realiza un tratamiento intensivo para intentar recuperarse de una lesión en el muslo derecho, Carlo Ancelotti tuvo a todos sus futbolistas a disposición en el complejo de entrenamiento de Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey.

El técnico italiano supervisó la práctica matutina, que comenzó con una corta charla suya a sus dirigidos, antes de dar paso a ejercicios de calentamiento y activación conducidos por sus asistentes.

La prensa, como es habitual, tuvo acceso únicamente a los primeros quince minutos de entrenamiento. La actividad se desarrolló bajo una mañana gris y con algunas gotas de lluvia asomando al final.

Tras liderar con siete puntos el Grupo C, los pentacampeones mundiales viajarán este sábado a las 14H00 locales (18H00 GMT) a Houston, Texas.

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El lunes enfrentarán en el Estadio NRG, con capacidad para 68.300 espectadores, a la selección nipona, que llegó a la ronda de los 32 mejores como segunda del Grupo F con cinco unidades.

Japón, que tuvo dos enteros menos que la puntera Países Bajos, se impuso 3-2 en el último enfrentamiento entre ambos equipos, en un amistoso jugado en Tokio en octubre pasado.

Con Ancelotti en el banquillo, la Canarinha se fue adelante 2-0 en el primer tiempo, pero acabó perdiendo al encajar tres goles en la segunda parte.

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