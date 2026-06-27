Mundial 2026| Conoce la lista de equipos clasificados a los dieciseisavos de final a una jornada de terminar la fase de grupos

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| El panorama a la próxima etapa está a punto de quedar despejado.

Estados Unidos/Con los dieciseisavos de final a punto de comenzar, el Mundial 2026 ya cuenta con una lista amplia de clasificados a los dieciseisavos de final que comenzarán este domingo 28 de junio. A falta de la última jornada de la fase de grupos, que se lleva a cabo este sábado, se han clasificado 28 equipos. Por lo tanto hay cuatro puestos disponibles para completar los 32 elencos que disputarán esa instancia de eliminación directa.

A continuación detallamos la lista de los equipos clasificados para los dieciseisavos de final y cuáles son los conjuntos ya eliminados del torneo.

CLASIFICADOS

México

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Francia

Noruega

Colombia

Suiza

Canadá

Bosnia

Brasil

Marruecos

Sudáfrica

Costa de Marfil

Ecuador

Países Bajos

Japón

Suecia

Australia

España

Cabo Verde

Portugal

Paraguay

Egipto

Ghana

Inglaterra

Bélgica

Senegal

ELIMINADOS

Túnez

Turquía

Haití

Panamá

Jordania

Catar

República Checa

Curazao

Irak

Uruguay

Arabia Saudita

Nueva Zelanda