Mundial 2026| Conoce la lista de equipos clasificados a los dieciseisavos de final a una jornada de terminar la fase de grupos
EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| El panorama a la próxima etapa está a punto de quedar despejado.
Estados Unidos/Con los dieciseisavos de final a punto de comenzar, el Mundial 2026 ya cuenta con una lista amplia de clasificados a los dieciseisavos de final que comenzarán este domingo 28 de junio. A falta de la última jornada de la fase de grupos, que se lleva a cabo este sábado, se han clasificado 28 equipos. Por lo tanto hay cuatro puestos disponibles para completar los 32 elencos que disputarán esa instancia de eliminación directa.
A continuación detallamos la lista de los equipos clasificados para los dieciseisavos de final y cuáles son los conjuntos ya eliminados del torneo.
CLASIFICADOS
México
Estados Unidos
Alemania
Argentina
Francia
Noruega
Colombia
Suiza
Canadá
Bosnia
Brasil
Marruecos
Sudáfrica
Costa de Marfil
Ecuador
Países Bajos
Japón
Suecia
Australia
España
Cabo Verde
Portugal
Paraguay
Egipto
Ghana
Inglaterra
Bélgica
Senegal
ELIMINADOS
Túnez
Turquía
Haití
Panamá
Jordania
Catar
República Checa
Curazao
Irak
Uruguay
Arabia Saudita
Nueva Zelanda