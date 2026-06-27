EN VIVO Mundial 2026| Croacia 0-0 Ghana: Primer Tiempo/ definición del Grupo L

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Los croatas se juegan su permanencia en el torneo ante unos ghaneses deseosos de asegurarse el primer lugar el grupo.

Estados Unidos/El Grupo L del Mundial 2026 llega a su desenlace con un duelo de máxima tensión. Croacia y Ghana se enfrentan este sábado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia con la clasificación a los dieciseisavos de final en juego. La situación es clara: Ghana depende de sí misma y avanzará con un empate, mientras que Croacia está obligada a ganar si quiere seguir con vida en el torneo.

Los croatas comenzaron el campeonato con una dura derrota por 4-2 frente a Inglaterra, pero reaccionaron en la segunda jornada con un trabajado triunfo por 1-0 sobre Panamá. El equipo de Zlatko Dalić ha mostrado destellos de su tradicional calidad en la posesión, aunque también ha evidenciado problemas defensivos y falta de contundencia en varios pasajes del torneo.

La experiencia vuelve a ser el principal argumento de Croacia. Luka Modrić, a sus 40 años, continúa liderando el centro del campo, acompañado por Ivan Perišić y Ante Budimir, referentes de un equipo que necesita ofrecer su versión más sólida en el partido decisivo. El propio Perišić reconoció en la previa que será necesario elevar el nivel para superar a una selección ghanesa muy bien organizada.

Ghana, por su parte, ha construido su campaña desde el orden defensivo. Tras vencer 1-0 a Panamá y empatar sin goles frente a Inglaterra, los dirigidos por Carlos Queiroz llegan invictos y con la posibilidad de convertirse en una de las sorpresas de la fase de grupos. Su fortaleza atrás ha sido la clave: todavía no han recibido goles en el torneo.

El encuentro promete un interesante choque de estilos. Croacia intentará monopolizar el balón y encontrar espacios con la creatividad de Modrić, mientras que Ghana apostará por la disciplina táctica, las transiciones rápidas y la velocidad de sus atacantes para aprovechar cualquier error rival.

Con Inglaterra como favorita para asegurar el primer puesto del grupo en su partido ante Panamá, el foco estará puesto en Filadelfia, donde ambos equipos disputarán una auténtica final antes de tiempo. Para Croacia no hay margen de error; para Ghana, noventa minutos la separan de un regreso a las rondas eliminatorias de una Copa del Mundo.