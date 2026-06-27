Mundial 2026 Panamá vs Inglaterra reacciones| Thomas Christiansen: "Hay que estar contento con la actitud y el compromiso de la selección"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| El director técnico de la selección panameña hace una valoración de lo que ha sido el desempeño de sus dirigidos en el torneo.

Panamá/Thomas Christiansen, director técnico de la Selección de Panamá, destacó que, a pesar de la derrota sufrida ante Inglaterra, la representación canalera dio una buena imagen por la forma en que compitió durante cada uno de sus partidos en el Mundial 2026.

"Los tres partidos los hemos competido muy bien. Los jugadores lo han dado todo", manifestó el entrenador tras el encuentro que el conjunto panameño perdió ante su similar inglés, por 0 a 2. "Creo que por lo menos para el exterior la imagen que ha dado Panamá ha sido excelente".

Christiansen admitió que fue difícil enfrentaR a la selección inglesa a la que calificó como "una potencia" y resaltó la capacidad que tiene de jugar bien a balón parado y de dar "centros laterales que son muy difíciles de defender".

"Hay que estar contento con la actitud, con el compromiso de la selección", añadió. "El equipo mostró personalidad y automatismos ya que los jugadores sabían lo que tenían que hacer en defensa y en ataque".

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Panamá no pudo marcar goles en los tres partidos que disputó en el certamen mundialista. Esto, en opinión del seleccionador, es algo que necesita pulirse en el equipo.

"No hemos tenido esa puntería, no hemos metido goles y eso es algo que queda por pulir", resaltó.

Con la presentación de Panamá ante Inglaterra, el estratega hispano-danés cumple su contrato con la Federación Panameña de Fútbol por lo que su futuro está por definirse. Al ser interrogado sobre cómo quiere ser recordado por la afición panameña, él expresó: "lo que se ha comentado es lo que se ha visto y de lo que tenemos que sentirnos orgullosos".

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