Mundial 2026 Panamá vs Inglaterra reacciones| Orlando Mosquera: "Estoy seguro que la vida y el fútbol nos dará una revancha"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| El portero panameño le pidio disculpas a la afición y lamentó que el equipo no pudiera obtener los resultados que se esperaban.

Panamá/Orlando Mosquera, portero de la Selección de Panamá, reconoció el esfuerzo colectivo del equipo canalero ante su similar de Inglaterra. Sin embargo, lamenta que no se consiguiera el resultado esperado, que era cerrar la participación en el Mundial 2026 con puntos y goles.

"Lastimosamente hemos terminado el torneo de una mala forma, no queríamos esa cara. Queríamos darle la alegría al país y la verdad no se ha conseguido. Seguiremos trabajando y de seguro que la vida y el fútbol nos dará una revancha".

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Mosquera reconoció que el conjunto inglés hizo un buen trabajo al ejercer una presión alta que dificultó la salida de los panameños al ataque.

"Fue difícil para nosotros salir de atrás por la presión que ejercían ellos, pero intentamos. El grupo no se cansó de intentar".

Con la voz entrecortada, el arquero pidió disculpas a la afición panameña ya que la selección canalera no pudo obtener un resultado positivo que compensara las derrotas sufridas en los dos juegos anteriores frente a Ghana y Croacia, ambas por marcador de 0 a 1.

"Una disculpa a todo el país que creyó en este grupo. Intentamos todo para darle la alegría, pero lastimosamente no se ha podido y seguiremos trabajando que llegará, pronto llegará, estoy seguro de eso", puntualizó

Panamá tuvo un récord de tres derrotas en igual cantidad de partidos y no anotó goles durante su participación en el Mundial 2026.