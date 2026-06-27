Mundial 2026: Arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, agradece a la selección: '¡Seguimos orgullosos de ustedes!'

Monseñor José Domingo Ulloa agradeció la entrega de los jugadores luego del partido contra Inglaterra por el Grupo L, asegurando que el orgullo panameño sigue intacto.

Ciudad de Panamá/El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, emitió un mensaje a la Selección Nacional tras confirmarse la eliminación de Panamá del Mundial 2026.

El comunicado se conoció después de que el equipo perdiera 2-0 contra Inglaterra en el cierre del Grupo L, resultado con el que el país se despide de la competencia.

Monseñor Ulloa enfocó su escrito en la gratitud hacia los jugadores. "Hoy queremos decirles, simplemente, gracias", expresa la misiva, reconociendo la valentía y pasión de los futbolistas. A pesar de que no se logró el pase a la siguiente fase, Ulloa señala que los atletas demostraron en la cancha el nivel de un "equipo mundialista".

El texto dirigido al fútbol panameño también reflexiona sobre la naturaleza del deporte. Monseñor José Domingo Ulloa indica que "hay victorias que se celebran y derrotas que enseñan", recordando que llevar la camiseta nacional significa luchar hasta el último minuto, creer cuando parece difícil y nunca dejar de intentarlo.

El mensaje a la selección pide a los jugadores levantar la cabeza, asegurando que lo mejor siempre está por construirse. La carta destaca que el verdadero orgullo no nace solo de los triunfos, sino del compromiso, el esfuerzo y el amor con el que se defiende a la patria.

"Gracias por hacernos soñar, por unir al país y por demostrar que Panamá tiene una selección con corazón, carácter y mucho futuro", concluye el arzobispo, quien cierra su comunicado afirmando: "¡Seguimos orgullosos de ustedes! ¡Vamos, Panamá!".