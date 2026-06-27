Mundial 2026| Panamá vs Inglaterra: estadísticas del primer tiempo

Panamá/El cierre del Grupo L en la Copa del Mundo 2026 arrancó con un guion predecible en las formas, pero sorpresivo en el marcador. Tras los primeros 45 minutos, Panamá e Inglaterra empatan 0-0 en un encuentro donde los europeos han tenido el control absoluto del balón, pero han carecido de la brújula necesaria para romper el cerrojo centroamericano.

El monólogo inglés no encuentra el premio

Desde el pitazo inicial, el conjunto de los Tres Leones impuso sus condiciones en el césped. Con un abrumador 56% de posesión (frente al 32% de Panamá y un 12% en disputa) y una circulación fluida que registró 281 pases completados de 315 intentados, Inglaterra asfixió por momentos a su rival.

La insistencia británica se volcó especialmente por las bandas, sumando un total de 16 centros, aunque la zaga panameña se mostró imperial por aire, permitiendo que solo uno de esos envíos encontrara destinatario. Los ingleses lo intentaron de todas las formas posibles, firmando 9 remates totales, pero la pólvora estuvo mojada: 6 se marcharon desviados y solo 2 llevaron dirección de portería.

Panamá: resistir, raspar y contragolpear

El plan de Panamá ha sido de manual de supervivencia, pero ejecutado con una disciplina táctica encomiable. Con apenas 141 pases en todo el primer tiempo (y una efectividad baja del 59%), el equipo canalero apostó por el juego físico y la interrupción del ritmo europeo. Los centroamericanos recibieron hasta 10 faltas y provocaron 20 pérdidas de balón en territorio rival, incomodando constantemente la transición inglesa.

Pese al asedio, Panamá no renunció del todo a morder. En las pocas ocasiones que cruzaron la mitad de la cancha, llevaron peligro real, registrando 3 remates, de los cuales 2 fueron directo al arco, obligando a trabajar a la zaga y al guardameta de los Tres Leones.

El Dato Clave: A pesar de la disparidad en el volumen de juego (9 remates de Inglaterra contra 3 de Panamá), ambos equipos se marchan al vestuario con la misma efectividad de cara al arco: exactamente 2 remates a puerta para cada bando.

Estadísticas

A continuación desglosamos los números acumulados por ambas selecciones en la primera mitad el partido

Ataque

Posesión del balón

Panamá: 32%

Inglaterra: 56%

12% en disputa

Gol

Panamá: 0

Inglaterra: 0

Encajados

Panamá: 0

Inglaterra: 0

Dentro del área penal

Panamá: 0

Inglaterra: 0

Fuera del área penal

Panamá: 0

Inglaterra: 0

Asistencias

Panamá: 0

Inglaterra: 0

Remates a puerta

Total

Panamá: 3

Inglaterra: 9

A puerta

Panamá: 2

Inglaterra: 2

Fallidos

Panamá: 1

Inglaterra: 6

Dentro del área penal

Panamá: 1

Inglaterra: 5

Fuera del área penal

Panamá: 1

Inglaterra: 4

Disciplina

Tarjetas amarillas

Panamá: 0

Inglaterra: 0

Tarjetas rojas

Panamá: 0

Inglaterra: 0

Faltas recibidas

Panamá: 10

Inglaterra: 3

Fueras de juego

Panamá: 1

Inglaterra: 3

Distribución

Pases

Panamá: 141

Inglaterra: 315

Pases completados

Panamá: 83

Inglaterra: 281

Centros

Panamá: 2

Inglaterra: 16

Centros completados

Panamá: 0

Inglaterra: 1

Jugadas a balón parado

Saques de esquina

Panamá: 1

Inglaterra: 5

Lanzamientos de falta

Panamá: 6

Inglaterra: 11

Penaltis marcados

Panamá: 0

Inglaterra: 0

Defensa

Autogoles

Panamá: 0

Inglaterra: 0

Pérdidas de balón provocadas

Panamá: 20

Inglaterra: 17

Con un juego limpio en el apartado disciplinario —sin tarjetas amarillas ni rojas para ningún bando—, el colegiado señaló el final de la primera parte. Inglaterra se va con la frustración de no haber traducido su volumen de juego en el marcador, mientras que Panamá saborea un empate parcial heroico que deja todo abierto para el complemento. ¿Aguantará la muralla canalera o pesará la jerarquía británica? Lo sabremos en los próximos 45 minutos.