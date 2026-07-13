Panamá/En el programa TVMAX Deportes, Salvador Saldaña adelantó el interés del míster por seguir al frente de la selección de Panamá pero todo depende de otros factores dentro de la Federación Panameña de Fútbol.

Cronología: la era Christiansen en la sele

22 de julio de 2020 — La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anuncia oficialmente a Thomas Christiansen como nuevo técnico de la selección mayor de Panamá, con miras a la clasificación al Mundial de Catar 2022.

8 de agosto de 2020 — El estratega hispano-danés llega al país en un vuelo humanitario procedente de Ámsterdam en plena pandemia, debiendo cumplir 14 días de aislamiento según disposición del Ministerio de Salud.

10 de octubre de 2020 — Debut en el banquillo: triunfo 1-0 sobre Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, en partido amistoso.

2021-2022 — Primer ciclo mundialista: la sele no logra el boleto a Catar 2022, cerrando en la quinta posición del Octagonal Final de Concacaf.

14 de junio de 2022 — Pese al traspié, la Fepafut confirma la renovación de Christiansen hasta junio de 2026, apostando por la continuidad del proyecto.

2023 — La sele alcanza la final de la Copa Oro, cayendo 1-0 ante México.

2024 — Panamá logra su histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2024.

16 de junio de 2025 — Con el triunfo 5-2 sobre Guadalupe en el debut de la Copa Oro 2025, Christiansen se convierte en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la selección panameña, al llegar a 73 encuentros, superando la marca de 72 partidos que dejó el colombiano Hernán Darío Gómez entre 2014 y 2018.

18 de noviembre de 2025 — Con victoria 3-0 sobre El Salvador, la sele asegura el boleto al Mundial 2026, terminando primera del Grupo A de la fase final de la eliminatoria de manera invicta.

Junio de 2026 — Mundial 2026 — En su segunda participación mundialista, Panamá no suma puntos: cae 1-0 ante Ghana, 1-0 ante Croacia y 2-0 ante Inglaterra, resultado que queda bajo análisis del comité ejecutivo de la FPF.

30 de junio de 2026 — Vence el contrato de Christiansen y de su cuerpo técnico con la Fepafut. Según reportó Ricardo Icaza de TVMAX Deportes, uno de los requerimientos del técnico para una eventual renovación —fuera de lo económico— era tener más control sobre las categorías menores, al menos Sub-20 y Sub-17.

9 de julio de 2026 — El comité ejecutivo de la FPF decide no renovar por el momento el contrato de Christiansen, argumentando que la medida es temporal y que cualquier decisión definitiva se tomará una vez que la nueva administración asuma el cargo, tras el proceso electoral programado para diciembre de 2026.

10 de julio de 2026 — En conferencia de prensa, el presidente de la Fepafut, Manuel Arias, junto al secretario Miguel Zúñiga y el director deportivo Jaime Penedo, confirman que no habrá técnico interino: la federación buscará nombrar a un director en propiedad, ya sea la renovación de Christiansen o un nuevo perfil, condicionado a la ratificación de la nueva junta directiva electa en diciembre.