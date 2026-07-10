Thomas Christiansen| Federación Panameña de Fútbol deja la puerta abierta a la continuidad del técnico

Manuel Arias, presidente del ente rector del fútbol en Panamá, manifestó que se está evaluando si el estratega hispano-danés se mantiene como seleccionador del combinado canalero.

Panamá/El presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Manuel Arias, expresó este viernes en una confererencia de prensa que el entrenador Thomas Christiansen es una "opción importante" para el puesto de técnico de la Selección de Panamá, que ocupó hasta la expiración de su contrato el pasado mes de junio. Sin embargo no hay una decisión tomada.

Arias aprovechó la ocasión para agradecer a Christiansen por el trabajo que ha realizado desde su llegada en el año 2020 y dejó claro que el interés del ente federativo es mantener con el esquema de trabajo que el hispano-danés aplicó hasta ahora.

"Queremos continuar con ese modelo de proyecto", recalcó. "La Federación cree en el proyecto. Lo que no queremos es hipotecar el futuro", agregó.

El dirigente manifestó que el asunto está en evaluación, pero no se puede tomar una decisión en firme hasta que pasen las elecciones de la nueva junta directiva de la FPF que están previstas para el mes de diciembre.

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"Para la contratación de un técnico se toman en cuenta dos componentes: uno administrativo y otro político. En el administrativo, la Federación se prepara para la contratación de un nuevo técnico y se cuentan con los recursos para ello", explicó. "El político implica que en diciembre habrán elecciones y no sabemos quienes estarán en la junta directiva y si el comité ejecutivo y la comisión de selecciones se mantendrán o no".

La nueva dirigencia de la Federación tendrá la última palabra. No obstante, Arias enfatizó que Christiansen es una alternativa a considerar para un nuevo proceso con miras al Mundial 2030.

"Thomas ha mostrado en diferentes maneras que quiere a Panamá y que Panamá quiere a Thomas", manifestó. "Para nosotros, Thomas Christiansen es una opción importante. Si ha recibido ofertas de afuera o no, eso no se nos ha notificado". agregó.

Alternativa de interino

Jaime Penedo, asesor del Departamento de Desarrollo Técnico de la Federación Panameña de Fútbol, indicó que hay satisfacción por la labor de Christiansen, pero que es necesaria la realización de ajustes.

"Estamos contentos con lo que ha hecho Thomas, pero hay que hacer algunos ajustes",indicó.

Ante la situación presente, Penedo manifestó que el objetivo de la Federación es designar un técnico que potencie a los jugadores y sea fiel a un estilo de juego que la institución ha adoptado.

"Estoy seguro que encontraremos un técnico con el estilo que queremos que el equipo juegue", comentó.

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Mientras se evalúa la opción de mantener a Christiansen, la selección panameña tienen compromisos en los próximos meses, entre ellos una gira a Asia en octubre y partidos de la Liga de Naciones de Concacaf en noviembre. Sobre ello, no se descartó que se designe a un técnico interino.

"No sería un técnico que llegue una semana antes del partido. Hay un periodo de planificación que la Federación ha venido trabajando, donde se da seguimiento a los jugadores. Para ello se requiere de una planificación antes de cada partido", puntualizó Arias.