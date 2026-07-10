Thomas Christiansen y la selección de Panamá | Por ahora no hay nacionales en carpeta para dirigir a la sele

Jaime Penedo, Manuel Arias y Miguel Zúñiga comparecieron ante la prensa para abordar el proceso de búsqueda de técnico, en medio de la incertidumbre por el recambio de la Junta Directiva.

Panamá/En la conferencia de prensa ofrecida en el auditorio de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), los dirigentes Jaime Penedo (Director Deportivo), Miguel Zúñiga (Secretario General) y Manuel Arias (Presidente) dejaron tres definiciones claras sobre el futuro del banquillo de la sele.

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El método de selección

Penedo explicó que el proceso contempla llevar tres candidatos ante la Comisión de Selecciones, instancia que luego eleva la propuesta al Comité Ejecutivo. Ese órgano puede rechazar a los tres nombres presentados, lo que obligaría a reiniciar la búsqueda desde cero. El director de Selecciones también reconoció que el tema de las indemnizaciones condiciona las posibilidades de la Federación al momento de negociar en el mercado internacional.

A esto se suma un factor institucional: el proceso electoral de FPF arranca en agosto y culminará con una nueva Junta Directiva, por lo que, según Zúñiga, la Secretaría General aún no tiene certeza de quiénes conformarán la próxima dirigencia, lo que añade una variable más a la decisión final.

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La fecha límite

Penedo fue enfático en que la Federación no puede esperar hasta diciembre para resolver la situación del banquillo. Según explicó, el nuevo técnico debe estar definido antes de noviembre, cuando Panamá disputará los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, instancia a la que la sele avanza de forma directa junto a México, Estados Unidos y Canadá. La meta interna es cerrar el tema entre mediados y finales de agosto, ya sea con la renovación de Christiansen o con la llegada de un nuevo entrenador. Penedo insistió en que la decisión no puede tomarse a última hora, pues el cuerpo técnico necesita tiempo para planificar, evaluar la condición física de los jugadores y dar seguimiento individual a cada convocado antes de cualquier partido oficial.

Sin panameños en la terna, pero con Christiansen como opción

Consultado sobre si algún entrenador panameño figura entre los candidatos para el proyecto de cara a 2030, Penedo respondió que, por el momento, no hay ningún nacional en evaluación, aunque aclaró que nunca cierra puertas por completo. En paralelo, Manuel Arias reafirmó que la opción de continuar con Christiansen sigue vigente. Aseguró que no existen condiciones especiales ni obstáculos que alejen al técnico español del cargo, y pidió paciencia mientras se respetan los procesos institucionales, subrayando el vínculo que Christiansen ha construido con Panamá a lo largo de su gestión.

Mientras se define su futuro, Thomas Christiansen viajará mañana de vacaciones hacia Europa.