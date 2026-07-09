Mundial 2026 | "el maldito delay": El fenómeno tecnológico que está enfadando a más de uno en los hogares y oficinas

Panamá/En Panamá y en buena parte del continente, el Mundial ha traído consigo un enemigo silencioso que no usa camiseta ni tiene selección: el delay.

Aunque la sele ya quedó eliminada en fase de grupos, el fervor mundialista no bajó ni un poco: los aficionados panameños adoptaron a otras selecciones para estos cuartos de final, y con esa pasión prestada llegó también la "guerra del delay", instalada en edificios y barrios de todo el país, donde un gol puede llegar hasta 10 segundos tarde según el vecino, el operador de cable o la aplicación de streaming que se use.

El fenómeno no es exclusivo de la geografía panameña. En Argentina, epicentro de la información sobre este curioso conflicto, los reportes describen la misma escena: gritos de gol que atraviesan paredes de edificios antes de que la jugada siquiera aparezca en la pantalla del vecino, generando cruces, reclamos y hasta agresiones verbales entre hinchas que no toleran que les "spoileen" el partido en vivo.

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El drama del vecino adelantado

Ya sea en un PH de Buenos Aires o en un apartamento panameño, la escena se repite: alguien celebra un gol y, segundos después, todo el edificio se pregunta qué pasó. En los barrios con alta concentración de televisores prendidos —donde cada quien apoya a una selección distinta ante la ausencia de Panamá en esta ronda—, no es raro ver pantallas desfasadas entre sí, convirtiendo cada jugada polémica en una experiencia de nervios colectivos y memes instantáneos en los chats familiares.

¿Por qué pasa esto?

Contrario a lo que muchos panameños (y argentinos) creen, tener fibra óptica de alta velocidad no te salva del delay. El desfase es producto de una cadena técnica que incluye:

La producción televisiva y compresión de la señal.

y compresión de la señal. La distribución , ya sea por satélite, cable o fibra óptica.

, ya sea por satélite, cable o fibra óptica. La capacidad de decodificación del dispositivo (celular, Smart TV o PC).

del dispositivo (celular, Smart TV o PC). El famoso buffer, esa memoria temporal que usan las plataformas de streaming para evitar cortes, pero que también te deja gritando gol cinco segundos después que tu vecino.

Así que si en el próximo partido de cuartos de final escuchas el grito de gol del vecino antes de verlo en tu pantalla, no es paranoia: es ciencia. Mientras la tecnología avanza, la paciencia de la hinchada —tanto panameña como rioplatense— sigue perdiendo la carrera contra el buffer.