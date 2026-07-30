Capac respalda proyecto de ley del Gobierno que exonera impuesto para facilitar compra de casas nuevas

La Cámara Panameña de la Construcción celebra la iniciativa aprobada por el Consejo de Gabinete que elimina este impuesto para viviendas nuevas de hasta 120 mil dólares, con el fin de reactivar el sector construcción y la generación de empleo formal en el país.

Ciudad de Panamá/La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) emitió un comunicado dando su total respaldo al proyecto de ley que acaba de ser aprobado por el Consejo de Gabinete, el cual busca exonerar del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) la primera venta de viviendas nuevas.

La medida, que tiene como principal objetivo facilitar el acceso a la vivienda propia, establece la exoneración del ITBI para las propiedades de hasta 120 mil dólares, un segmento que actualmente concentra la mayor demanda del mercado habitacional en Panamá.

Además, la propuesta contempla una escala de impuestos preferencial para las viviendas cuyo valor supere los 120 mil dólares y llegue hasta los 200 mil dólares. Con este esquema, el impuesto se calculará según el rango que aplique, lo que reducirá de manera significativa la carga tributaria para los compradores.

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Para el gremio constructor, esta iniciativa es un respiro para el sector construcción, uno de los motores principales de la economía nacional. Al impulsar nuevos programas habitacionales dirigidos a los segmentos de ingresos medios y bajos, la medida se traduce directamente en generación de empleo formal y mayor inversión privada.

El proyecto de ley recibió luz verde del Consejo de Gabinete el pasado miércoles 29 de julio. Desde la Capac destacaron que estas acciones son el resultado del diálogo directo entre el sector público y privado, una coordinación que, según el gremio, genera resultados positivos para el desarrollo social y económico de Panamá.

Ahora, la iniciativa será remitida a la Asamblea Nacional para iniciar su discusión y trámite legislativo. La Cámara confía en que el proceso avance de manera oportuna, tomando en cuenta el alivio que representará para las familias panameñas que sueñan con adquirir su primer hogar.