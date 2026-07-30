Detectan comercios en Changuinola que incumplían descuentos a jubilados y pensionados

Un operativo de verificación realizado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó establecimientos comerciales en Changuinola que aplicaban de forma incorrecta los descuentos establecidos por ley para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Un operativo de verificación realizado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó establecimientos comerciales en Changuinola que aplicaban de forma incorrecta los descuentos establecidos por ley para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Bocas del Toro/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó irregularidades en la aplicación de los descuentos establecidos por la Ley 6 para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad durante un operativo realizado en comercios de la avenida 17 de Abril, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

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