Acodeco: Varios comercios en Changuinola aplicaban de forma incorrecta descuento a jubilados

Un operativo de verificación realizado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó establecimientos comerciales en Changuinola que aplicaban de forma incorrecta los descuentos establecidos por ley para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Bocas del Toro/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó irregularidades en la aplicación de los descuentos establecidos por la Ley 6 para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad durante un operativo realizado en comercios de la avenida 17 de Abril, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

La inspección se llevó a cabo luego de denuncias ciudadanas y reportes recibidos a través de la plataforma 311, que alertaban sobre establecimientos que no aplicaban correctamente los beneficios contemplados en la normativa.

Durante las verificaciones, los inspectores encontraron comercios que calculaban de forma errónea el descuento del 25%, lo que ocasionaba que los beneficiarios recibieran un monto inferior al que les corresponde por ley.

Asimismo, se detectaron locales comerciales que no informaban a sus clientes sobre este beneficio, incumpliendo con la obligación de anunciar de manera visible los descuentos destinados a jubilados, pensionados y adultos mayores. Como resultado de las irregularidades, la Acodeco inició los procesos administrativos correspondientes contra los establecimientos que presuntamente incumplieron la normativa.

La entidad recordó que los descuentos contemplados en la Ley 6 de 1987 constituyen un derecho adquirido de los jubilados y pensionados, por lo que los comercios están obligados a respetarlos y aplicarlos correctamente.

Además, informó que los operativos de verificación continuarán en distintos distritos de Bocas del Toro y en el resto del país para garantizar el cumplimiento de la legislación y proteger los derechos de los consumidores beneficiados por esta disposición.

Con información de Luis Palacios