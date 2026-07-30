Confirman caso de meningitis bacteriana en escuela de Santiago; padres optan por no enviar a sus hijos a clases

Aunque en la escuela La Primavera, en Santiago de Veraguas, se reforzaron las labores de limpieza y vigilancia epidemiológica tras confirmarse un caso de meningitis, el Ministerio de Educación aclaró que no ordenó la suspensión de clases y que la baja asistencia obedeció a una decisión preventiva de los padres de familia.

Santiago, Veraguas/La confirmación de un caso de meningitis en la escuela La Primavera, ubicada en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, provocó que numerosos padres de familia decidieran no enviar a sus hijos al plantel como medida de prevención.

El Ministerio de Educación (Meduca) aclaró que no emitió ninguna orden de suspensión de clases y que la disminución en la asistencia respondió a una decisión adoptada por las familias ante la preocupación generada por el caso.

Mientras tanto, dentro del centro educativo se mantienen labores de limpieza y desinfección como parte de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Equipos de Epidemiología de la Caja de Seguro Social (CSS) realizaron inspecciones en el plantel y levantan un informe para dar seguimiento al caso y determinar las medidas sanitarias que correspondan.

Las autoridades educativas hicieron un llamado a la población a mantener la calma y seguir las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud (Minsa), entidad encargada de la investigación epidemiológica y de establecer las acciones preventivas.

Confirman caso de meningitis bacteriana en estudiante de escuela de Veraguas

Horas más tarde y, por medio de una conferencia de prensa, las autoridades de salud confirmaron un caso de meningitis causada por la bacteria Haemophilus influenzae en un estudiante de 12 años de la Escuela La Primavera, en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

El niño fue diagnosticado el pasado 29 de julio y permanece hospitalizado, donde recibe el tratamiento médico correspondiente. Según las autoridades sanitarias, su evolución clínica es estable. Tras la confirmación del caso, el Ministerio de Salud (Minsa), en coordinación con la Caja de Seguro Social (CSS), activó los protocolos de investigación epidemiológica y respuesta sanitaria establecidos para este tipo de enfermedades.

Como parte de las acciones implementadas, equipos de Epidemiología identificaron y dieron seguimiento a las personas que mantuvieron contacto estrecho con el estudiante, aplicando las medidas preventivas necesarias para reducir el riesgo de transmisión dentro de la comunidad educativa. El director regional de Salud de Veraguas, Xavier A. Torres Domínguez, explicó que la respuesta inmediata busca contener cualquier posible propagación y garantizar la protección de estudiantes, docentes y personal del plantel.

Las autoridades recordaron que la meningitis por Haemophilus influenzae es una enfermedad bacteriana que requiere atención médica oportuna y recomendaron acudir de inmediato a un centro de salud si se presentan síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, vómitos, somnolencia o alteraciones del estado de conciencia.

Asimismo, reiteraron que la vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir esta enfermedad, por lo que instaron a los padres de familia y acudientes a verificar que los niños tengan completo su esquema de inmunización conforme al Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

El Ministerio de Salud informó que mantendrá la vigilancia epidemiológica del caso y continuará con las labores de monitoreo e investigación, al tiempo que exhortó a la población a mantener la calma, evitar la difusión de información no verificada y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias.

Con información de Ney Castillo